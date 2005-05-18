معاون ميراث فرهنگي استان فارس در گفتگو با "مهر" : ميراث ماندگار "معنويت" از طريق اماكن مذهبي منتقل مي شود

مصيب اميري معاون پژوهشي ميراث فرهنگي استان فارس در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : آثار و بناهاي تاريخي كشور به چند دسته تقسيم مي شوند كه آثار مذهبي دوره اسلامي از جمله اين آثار ارزشمند هستند كه به شايستگي بخشي از تاريخ غني و پربار ايران را بيان مي كنند .

وي با اشاره به اينكه آثار مذهبي مساجد ، بقاع متبركه و تكايا را شامل مي شود ، گفت : اغلب بناهاي مذهبي ايران ، بويژه مساجد ، از معماري خاصي برخوردار هستند ، چراكه سازندگان بدليل قداست و معنويت اين پايگاههاي مذهبي ، اوج هنر و معماري را در اين اماكن بكار برده و اثري زيبا را خلق كرده اند ، اين زيبايي و شكوه بقدري است كه پس از گذشت سالها ، چشم هر بيننده اي خيره شده و مجذوب عظمت و جلال مساجد كشور مي شود .

اميري كاربري بسياري از بناهاي تاريخي را محدود به زماني خاص اعلام كرد و افزود : بناهاي تاريخي و بسيار ارزشمندي كه از شهرت جهاني نيز برخوردار هستند ، تنها در دوره زماني خاص خود كاربري داشته و در حال حاضر تنها فضايي براي گردشگري و آشنايي با تاريخ گذشتگان هستند ، تخت جمشيد از جمله اين بناها محسوب مي شود .

وي گفت : در مقابل ، مساجد اماكني هستند كه پس از گذشت هزاران سال هنوز كاربري خود را داشته و با صلابت ، پذيراي مشتاقان هستند ، اين بناها عليرغم اينكه فضايي براي گردشگري و كسب اطلاع از تاريخ ، هنر و معماري گذشته هستند ، همچنان استوار ، محل عبادت و معنويت نيز بوده و كاربري اصلي خود را دارند .

اميري اماكن مذهبي را بخشي از ميراث معنوي كشور معرفي كرد و افزود : اين ميراث مفهومي هستند و بر خلاف ميراث فرهنگي ، نمي توان آنها را لمس كرد ، اعتقادات ، باورها و معنويت از جمله ميراث ماندگاري هستند كه از طريق اماكن مذهبي منتقل مي شوند .

امروز چهارشنبه 28 ارديبهشت ماه ، روز جهاني موزه و ميراث فرهنگي است .