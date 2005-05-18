تمهيدات قانون بودجه براي صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، در اين راستا سه ميليارد و هفتصد ميليون ريال در اختيار شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار مي گيرد تا صرف اشاعه و گسترش زبان وادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسي هاي زبان فارسي در خارج از كشور شود.

در تبصره 16 قانون بودجه سال جاري همچنين مبلغ چهار هزار ميليارد ريال به اعتبارات سازمان تربيت بدني از محل كسر پنج در هزار اعتبارات دستگاههاي اجرايي افزوده مي شود تا به منظور تكميل طرحهاي نيمه تمام ورزشي اعم از شهري ، روستايي ، ورزش قهرماني ، استعداديابي و تعميم ورزش همگاني اختصاص يابد.

اين گزارش مي افزايد: مبلغ پنج ميليارد ريال از محل تسهيلات تكليفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي متقاضيان سينماهاي كوچك در مناطق محروم اختصاص مي يابد.

دربندي ديگر از اين تبصره ، مبلغ دوازده ميليارد ريال براي گسترش فرهنگ و معارف قرآن كريم در ميان جوانان به تشكل هاي فرهنگي - ديني جوانان، مبلغ شش ميليارد ريال براي تقويت كانون هاي بسيج جوانان، مبلغ هفده ميليارد ريال براي كمك به تسهيل ازدواج جوانان و دو ميليارد و پانصد ميليون ريال جهت تقويت تشكل هاي قرآني خواهران از طريق سازمان ملي جوانان هزينه مي شود.