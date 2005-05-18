  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۴۶

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در گفتگو با "مهر":

سربازان متاهل براي انتقال به استان محل سكونت ، مدارك خود را ارايه دهند

همه سربازان متاهل كه تاكنون براي انتقال به استان محل سكونت همسرشان اقدام نكرده اند در اولين فرصت مدارك ازدواج خود را به يگان هاي محل خدمت ارايه دهند.

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح  در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : از آنجا كه برخي  از سربازان خدمت نظام وظيفه متاهل براي  انتقال به نزديك ترين استان محل سكونت همسر خود مراجعه نكرده اند  ، در صورتي كه اين افراد مايل به انتقال باشند بايد مدارك ازدواج خود را به يگان هاي محل خدمت ارايه دهند تا از تسهيلات اين قانون بهره مند شوند .

سردار موسي كمالي همچنين افزود : همه يگان هاي موجود موظف به اجراي قانون انتقال سربازان متاهل هستند و اين قانون از مصوبات تخلف ناپذيري است كه يگان ها نيز بايد آن را اجرا كنند .

وي خاطر نشان كرد : حتي تمام سربازاني كه در حين خدمت  ازدواج مي كنند نيز پس از ارايه مدارك ازدواج  بلافاصله منتقل مي شوند كه البته اين قانون شامل حال غايبين نخواهند شد و مشمولان نظام وظيفه كه هنوز به محل خدمت اعزام نشده اند نيز مدت خدمت سربازي  را در استان محل سكونت همسر خود سپري خواهند كرد . 

کد مطلب 184861

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یزدان میرزاحسینی IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سرباز استان هرمزگان هستم الان یک هفته ازدواج کردم انتقالم نمیدن شهر خودم میگن نمیشه من باید چیکار کنگ

    پربازدیدها

    پربحث‌ها