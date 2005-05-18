سربازان متاهل براي انتقال به استان محل سكونت ، مدارك خود را ارايه دهند

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : از آنجا كه برخي از سربازان خدمت نظام وظيفه متاهل براي انتقال به نزديك ترين استان محل سكونت همسر خود مراجعه نكرده اند ، در صورتي كه اين افراد مايل به انتقال باشند بايد مدارك ازدواج خود را به يگان هاي محل خدمت ارايه دهند تا از تسهيلات اين قانون بهره مند شوند .

سردار موسي كمالي همچنين افزود : همه يگان هاي موجود موظف به اجراي قانون انتقال سربازان متاهل هستند و اين قانون از مصوبات تخلف ناپذيري است كه يگان ها نيز بايد آن را اجرا كنند .

وي خاطر نشان كرد : حتي تمام سربازاني كه در حين خدمت ازدواج مي كنند نيز پس از ارايه مدارك ازدواج بلافاصله منتقل مي شوند كه البته اين قانون شامل حال غايبين نخواهند شد و مشمولان نظام وظيفه كه هنوز به محل خدمت اعزام نشده اند نيز مدت خدمت سربازي را در استان محل سكونت همسر خود سپري خواهند كرد .