۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۵۱

معاون وزير نفت در امور بين الملل در گفت و گو با مهر :

اختلاف بر سر قيمت به موضوعي لاينحل در صادرات گاز ايران به تركيه تبديل شده است

معاون وزير نفت در امور بين الملل گفت : اختلاف در قيمت گاز به بحثي لاينحل در روابط ايران و تركيه تبديل شده است .

معاون وزير نفت در امور بين الملل در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره صادرات گاز ايران گفت : درحال حاضر اگرچه صادرات گاز ايران به تركيه انجام مي شود اما اختلاف قيمت به موضوعي غير قابل حل تبديل شده است .
هادي نژاد حسينيان افزود : اما درهرحال تركيه مسيري براي صادرات گاز ايران به اروپا محسوب مي شود .
وي افزود : اروپايي ها تمايل زيادي به واردات گاز ايران دارند چرا كه آنها تمايل زيادي به تنوع كردن منابع تامين كننده انرژي خود هستند .
وي گفت : گاز ايران از تركيه به بلغارستان  و يونان خواهد رفت .
