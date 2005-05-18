معاون وزير نفت در امور بين الملل در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره صادرات گاز ايران گفت : درحال حاضر اگرچه صادرات گاز ايران به تركيه انجام مي شود اما اختلاف قيمت به موضوعي غير قابل حل تبديل شده است .
هادي نژاد حسينيان افزود : اما درهرحال تركيه مسيري براي صادرات گاز ايران به اروپا محسوب مي شود .
وي افزود : اروپايي ها تمايل زيادي به واردات گاز ايران دارند چرا كه آنها تمايل زيادي به تنوع كردن منابع تامين كننده انرژي خود هستند .
وي گفت : گاز ايران از تركيه به بلغارستان و يونان خواهد رفت .
معاون وزير نفت در امور بين الملل در گفت و گو با مهر :
اختلاف بر سر قيمت به موضوعي لاينحل در صادرات گاز ايران به تركيه تبديل شده است
