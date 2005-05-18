اختلاف بر سر قيمت به موضوعي لاينحل در صادرات گاز ايران به تركيه تبديل شده است

معاون وزير نفت در امور بين الملل در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره صادرات گاز ايران گفت : درحال حاضر اگرچه صادرات گاز ايران به تركيه انجام مي شود اما اختلاف قيمت به موضوعي غير قابل حل تبديل شده است .

هادي نژاد حسينيان افزود : اما درهرحال تركيه مسيري براي صادرات گاز ايران به اروپا محسوب مي شود .

وي افزود : اروپايي ها تمايل زيادي به واردات گاز ايران دارند چرا كه آنها تمايل زيادي به تنوع كردن منابع تامين كننده انرژي خود هستند .

وي گفت : گاز ايران از تركيه به بلغارستان و يونان خواهد رفت .

کد مطلب 184865