سيدكا: اين ديدار براي هر دو تيم سرنوشت ساز است

به گزارش خبرنگار" مهر" سيدكا درخصوص ديدار با ژاپن درگروه B رقابتهاي مقدماتي جام جهاني اظهارداشت: اين مسابقه درراه صعود هردوتيم به مسابقات جام جهاني نقش مهمي را ايفا مي كند وتيم برنده گام بلندي براي حضوردراين رقابتها برخواهد داشت.

بحرين كه درحال حاضربا كسب 4 امتياز پشت سرتيمهاي ژاپن وايران قراردارد، دربازي رفت مقابل ژاپن كه در ورزشگاه سايتاما برگزارشد، با گل محمد سالمين كه وارد دروازه خودي كرد، دردقايق پاياني بازي را به حريف واگذاركرد.

لازم به ذكراست: ولفگانگ سيدكاي 50 ساله طي قراردادي 6 ماهه به تيم بحرين پيوسته است.