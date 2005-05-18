انتقال گاز از خليج فارس به اروپا صرفه اقتصادي دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اخبار مالي و تجاري خاورميانه، اتحاديه اروپا در گزارشي اعلام كرده است كه احداث خط لوله گاز از خليج فارس به اروپا از لحاظ اقتصادي، به صرفه است و تا سال 2025 عملي خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، اين پروژه براي خاورميانه سود سرشاري خواهد داشت، به خصوص با توجه به اينكه پيش بيني مي شود مصرف گاز اتحاديه اروپا طي پانزده سال آينده دو برابر شود.

اين گزارش مي افزايد: عربستان سعودي اعلام كرده است قصد دارد تا سال 2009 توليد گاز خود را سه برابر كرده و به 15 ميليارد فوت مكعب درروز برساند.

بنا بر اين گزارش، "پارس جنوبي"، كه بزرگترين حوزه گازي ايران با ظرفيت 940 تريليون فوت مكعب گاز است، تاكنون بيش از 15 ميليارد سرمايه به خود جذب كرده است.

همچنين شركت ملي گاز ايران در سال جاري نيز 1.9 ميليارد ديگر در اين منطقه سرمايه گذاري مي كند.