بيش از 30 مجوز تأسيس مراكز قرآني صادر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، شناسايي ، ساماندهي و سازماندهي مراكز قرآني از جمله اولويتهاي كاري سازمان دارالقرآن است كه با جديت پيگيري مي شود.

شناسايي اين مراكز علاوه بر ارائه آمار و ايجاد امكان نظارت بر فعاليت آنها ، زمينه اي را فراهم مي آورد تا تعامل لازم بين اين مراكز و سازمان دارالقرآن ايجاد شود و همچنين امكان بهره برداري از كمكهاي مالي و معنوي سازمان دارالقرآن نيز براي مراكز قرآني مردمي فراهم خواهد شد .

از آنجا كه مراكز مردمي از ميان اقشار مختلف مردم فعال مي شوند و ارتباط تنگاتنگي با عموم دارند ، مورد اعتماد بوده و تأثيرگذاري بسياري دارند ، به همين دليل نيز مي بايست نظارت دقيقي بر فعاليتهاي آنان صورت گيرد تا عملكردي دقيق و صحيح داشته باشند .

اين مراكز مردمي در صورت فعاليت مناسب مي توانند با ارائه اطلاعات و مطالب درست ، در راستاي تنوير و سازندگي افكار عمومي ، فعاليت سازنده اي داشته باشند . اما در برخي موارد ديده شده كه مراكز قرآني مردمي ، با بهره گيري از افراد كم اطلاع ، بستري براي ترويج خرافات و ارائه اطلاعات نادرست تاريخي شده و در زمينه آموزش قرآن و تفسير آن نيز عملكرد مطلوبي نداشته اند .

براي رفع ضعفها و مشكلات موجود ، سازمان دارالقران اقدام به شناسايي مراكز مردمي قرآني كرده است كه علاوه بر ايجاد شرايط مناسب به منظور حمايت و آمارگيري دقيق ، زمينه را براي نظارت بر عملكرد و همچنين ارتقاء آنها نيز فراهم آورد.

تاكنون 31 مجوز تأسيس مراكز قرآني صادر شده ، كه 21 مجوز براي مراكز خواهران و 10 مجوز نيز براي برادران صادر شده است .