جيمز باند بايد در انگلستان توليد شود

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، تسا جوول ، وزيرفرهنگ انگلستان اعلام كرد كه تمامي تمهيدات صورت گرفته تا ساخت فيلم " كازينو رويال " در كشور انگلستان صورت پذيرد.

او كه درحال حاضردرجشنواره فيلم كن حضوردارد تاكيد كرد كه صنعت فيلمسازي انگلستان ازهرگونه تلاشي براي ساخت اين اثردرمرزهاي كشوررويگردان نيست اين درحاليست كه تهيه كننده هاي فيلم اعلام كرده بودند كه به سبب سنگين بودن مخارج ساخت فيلم ، به احتمال بسياراين اثررا د رجمهوري چك كليد مي زنند.اين درحاليست كه درابتدا قراربود فيلم دراستوديوي پينوود واقع دربوكينگهام شايرجلودوربين برود.

" جوول " دراين باره گفت :" فيلمهاي جيمزباندي همواره ازلوكيشنهاي خارجي سود جسته اند وهنوز هيچ تصميمي دراين باره اتخاذ نشده است اما من با استيو نوريس ، رييس كميسيون فيلم انگلستان صحبت كردم واو به من اطمينان داد كه تمامي اقدامات لازم براي توليد فيلم جيمزباند را دركشورانجام مي دهد."

" كازينو رويال " ، بيست ويكمين فيلم ازمجموعه آثارجيمزباند است .اين اثر كه نام " مارتين كمپبل " را درمقام كارگردان دارد درروز 17 نوامبر2006 روانه سالنهاي سينما مي شود.

