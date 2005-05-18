ابوترابي: سند چشم انداز آرمانها را با واقعيات كشور سنجيده است//نجفي علمي: سند چشم انداز يك شعور واقعي است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محمد حسن ابوترابي نايب رييس مجلس در بحث چشم انداز بيست ساله كشور با اشاره به اينكه افق بلندي در چشم انداز بيست ساله پيش روي ما ترسيم شده است گفت: گمان نمي كنم انسان عالم و فرهيخته اي از توانايي هاي انساني، علمي ، سياسي، اقتصادي و ذخائر عظيم اين كشور آگاه باشد و در صورت پيمودن صحيح راه، دستيابي به اين آرمان بلند تبلور يافته در چشم انداز بيست ساله را قطعي نداند.

وي اضافه كرد: بر اين باورم كه اگر آنگونه كه بايد از آنچه داريم بهره ببريم در زماني كوتاهتر از بيست سال به آنچه در چشم انداز ارائه شده است، دست مي يابيم.

ابوترابي گفت: امروز كساني گوي سبقت را از ديگران مي ربايند كه از زمان، بهره فراتري مي برند و در دنيا كم نيستند كشورهايي كه براي بيست سال آينده خود، چشم انداز فراتر نسبت به آنچه الان هستند مي بينند.

نايب رييس مجلس ادامه داد: قبل از آنكه ما آگاه شويم دانش آفريده شده است و آنان دانش را در حركت پرشتاب خويش در كوتاهترين زمان بكار گرفته و در زماني كوتاهتر، دانشمند را در اختيار مي گيرند.

در اين همايش همچنين دكتر نجفي علمي رياست كميسيون علمي و راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه كشورهايي نظير ما و حتي كشورهاي صنعتي پيشرفته نياز به تغييرات ساختاري دارند گفت: برخي معتقدند كه تغييرات ساختاري خود به خود انجام مي شود و نيازي به كمك انديشمندان و حمايت و حركت نيست در حاليكه بدون برنامه ريزي نمي توان تغيير ساختار را ايجاد كرد.

وي افزود: براي اينكه در جهت اهداف استراتژيك حركت كنيم مجبوريم برنامه بلند مدت ارائه دهيم و آينده سازي و تغيير ساختارها نياز به برنامه بلند مدت دارد.

نجفي علمي با اشاره به روند تبيين چشم انداز بيست ساله كشور گفت: ابتدا در سال 75 قرار بود كه برنامه 25 ساله اي تدوين شود كه تا پايان سال 1400به هدف نهايي تحقق تمدن اسلامي برسد اما با تغييرات دولت احساس شد كه دولت بعدي پيگير چنين مطلبي نباشد و اين برنامه بماند در صورتيكه ضعف اين برنامه محدود بودن به قوه مجريه بود در حاليكه بايد به كل نظام تعميم داده مي شد.

وي افزود: وقتي كه در دوره بعد اين برنامه پيگيري شد تا پايان سال 1404 تدوين شد و سازمان برنامه ، دستگاههاي اجرايي و مجمع تشخيص مصلحت نظام و همه مسئولين نظرات خود را ارائه كردند و نهايتا به تصويب مقام معظم رهبري رسيد و شايد در طول تاريخ اقتصاد ايران برنامه اي كه بيشترين اجماع را در سطح مسئولين و دست اندركاران داشته است چشم انداز بيست ساله كشور بوده است.

رياست كميسيون علمي و راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقايسه برنامه 1400 با سند چشم انداز بيست ساله كشور گفت: برنامه 1400 سعي مي كند وقايع درون 25 ساله را به نحوي مورد پيش بيني قرار دهد و به هدف برسد اما سند چشم انداز سعي مي كند آرمانها را با امكانات بسنجند و هدف گذاري كنند و به قله اي بروند و بگويند كه بايد به آن برسيم و احساس مي كنند مي توانند به آن قله برسند.

وي تصريح كرد: چشم انداز يك شعور واقعي است و تنها شعار و آرمان نيست و براي اينكه اين سند اجرا شود بايد 4 برنامه 5 ساله براي آن نوشته شود و البته يك برنامه راهبردي نيز نياز دارد.