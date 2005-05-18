تأسيس كانون جهاني اسلامي خدمت در جهت منافع مسلمانان است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "محمود السيد"، رئيس اين كانون در گفتگو با اسلام آن لاين عنوان كرد، ما يك گروه فعال مسلمان در اروپا هستيم كه باهمكاري يكديگر به ايده تأسيس اين كانون دست يافتيم و در جلب حمايت چند موسسه اسلامي موفق شديم.

اين فعال مسلمان مصري تبار گفت، ما يك محفل آزاد هستيم كه همايشها و سمينارهاي اسلامي برگزارمي كنيم و با هيچ گروه قومي وبا فرقه اي خاصي نيز ارتباط نداريم.

اين انجمن خود را در اجازه نامه اي كه كسب كرده است به عنوان يك سازمان بين المللي غير دولتي توصيف كرده است كه با تمام موسسات اسلامي، سازمانها و انجمنهاي اسلامي سراسرجهان ارتباط دارد تا در جهت منافع مسلمانان خدمت كند.

"سيد" افزود، اين كانون نوپا در اصل به سازمانهاي اسلامي ميانه رو تكيه كرده و سعي دارد تمام تلاش خود را در راه متحد كرد امت اسلام انجام دهد.

وي افزود، ما به دنبال ارتباط با دولت ها جهت متحد كردن مسلمانان هستيم.

اين كانون قصد دارد رابطه ميان مقامات ، موسسات، علما و افراد اسلامي را در سراسردنيا تقويت كند و همچنين باورهاي نادرست و تصورات غلطي كه درباره دين اسلامي وجود دارد را از بين برده و گفتگوي بين اديان را ترويج كند.

"سيد" گفت، اين كانون يكي از طرفداران موضوعاتي همچون حجاب، جايگاه زنان در اسلام، وعدم نسبت اسلام با تروريسم به شمار مي رود وي در اين رابطه اضافه كرد ، حق زن مسلمان براي تصميم به پوشيدن حجاب بايد محترم شمرده شود.

زنان مسلمان و فعالان حقوق بشر روز چهارشنبه 21 اردبيهشت در مقابل پارلمان اروپايي مستقر در استراسبورگ، فرانسه گردهم آمدند تا ازنمايندگان پارلمان اروپا بخواهند از بيانيه مكتوب حجاب و ديگر نمادهاي مذهبي حمايت كنند.

گفتني است اسلام حجاب را به عنوان نماد ديني در نظر نمي گيرد و حجاب در دين اسلامي به عنوان اصول اجباري پوشش براي زنان در نظرگرفته شده است و نمي توان حجاب را نماد ديني و تعلقات مذهبي تعبير كرد.

"سيد" همچنين تأكيد كرد كه مسلمانان بايد سخت تلاش كنند تا احساسات غلط و پوچ را در رابطه با نسبت اسلام با تروريسم را از بين ببرند.

رئيس كانون جهاني اسلامي گفت، اين كانون نوپا در نظر دارد پروژه هاي رسانه اي از جمله كانال ماهواره اي آغاز كند تا به مسلمانان خدمتي ارائه داده باشد.

كانون جهاني اسلامي اميدوار است مراكز فرهنگي و رسانه اي در تمام كشورهاي غربي و آفريقا و كشورهاي در حال توسعه تأسيس كند تا سطح علمي مسلمانان را تقويت كرده و فرهنگ اسلامي راگسترش دهد.

"محمود السيد" در زمينه امور مالي اين كانون گفت، اين كانون اسلامي از سوي چندين سازمان اسلامي در اروپا و كشورهاي عربي حمايت مالي مي شود.

مسلمانان يك ميليون نفر از جمعيت 16 ميليون نفري هلند را تشكيل مي دهند كه 80 درصد آنها ترك تبارهستند. در هلند، 300 مسجد، 1000 مركز فرهنگي اسلامي، دو دانشگاه اسلامي و 42 مدرسه مقطع متوسطه وجود دارد.