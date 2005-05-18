آمار خطاهاي پزشكي با تشكيل مركز ثبت كاهش مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر بهرام دلفان در نخستين همايش سراسري پيشگيري از خطاهاي پزشكي افزود: مشكل اصلي در تشخيص خطاهاي پزشكي عدم ثبت مستندات پزشكي يا بي دقتي در ثبت اين مستندات است.

وي با انتقاد از فقدان سازمان متولي ثبت خطاهاي پزشكي در كشور گفت: وزارت بهداشت و درمان مي تواند در كنار سازمان هاي نظام پزشكي و پزشكي قانوني عهده دار تشكيل مركز ثبت خطاهاي پزشكي شود.

دلفان يادآور شد: هرچند آمارهاي گوناگوني از ميزان خطاهاي پزشكي توسط سازمان نظام پزشكي كشور ارائه مي شود اما به علت اينكه بسياري از خطاهاي پزشكي توسط بيماران اطلاع داده نمي شود همچنين از يك سو مركز ثبت مشخصي براي اين قبيل خطاها وجود ندارد آمارهاي ارائه شده از سوي اين سازمان فقط بر اساس شكايات مطرح شده از سوي بيماران و تشخيص خطا از سوي كارشناسان اين سازمان صورت مي گيرد.

وي گفت: كميته كارشناسي سازمان نظام پزشكي به علت عدم سيستم ثبت خطاهاي پزشكي در زمينه تشخيص بسياري از موارد دچار مشكل مي شود.

دلفان خطاي پزشكي را هر گونه اشتباه در روند تشخيص، درمان، ارائه نتايج آزمايش، جراحي به كار بردن وسايل و داروها و... برشمرد.

وي گسترش خدمات بهداشتي و درماني در كشور پيچيدگي تجهيزات با تكنولوژي بالا، افزايش آگاه بيماران نسبت به حقوق خود، تدوين قوانين و مقررات مربوط به اين موضوع در كشور بيماري هاي "نو پديد" نظير ايدز زمينه هاي جديد در علم پزشكي نظير ژنتيك، ساخت داروهاي جديد و پيچيده، مشكلات موجود در آموزش پزشكي و كاهش انگيزه دانش آموختگان رشته پزشكي از جمله علت هاي افزايش خطاهاي پزشكي طي سال هاي اخير عنوان كرد.

گفتني است نخستين همايش سراسري پيشگيري از خطاهاي پزشكي فردا در شهر خرم آباد به كار خود پايان مي دهد.