۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۵۶

توسط سپيده نظري پور

خانه اي در تالار شماره دو تئاتر شهر برپا مي شود

نمايش"خانه" به نويسندگي زهره مجابي و كارگرداني سپيده نظري پور از 29 ارديبهشت ماه در تالار شماره دو "كوچك" تئاتر شهر اجرا مي شود.


سپيده نظري پور

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، اين نمايش كه سال گذشته در بيست وسومين جشنواره تئاتر فجر به روي صحنه رفت ، از 29 ارديبهشت ماه در تالار كوچك مجموعه تئاتر شهر اجراي عمومي مي شود.
داستان اين نمايش درباره دو دختر پرورشگاهي است كه تصميم مي گيرند از پرورشگاه فرار كنندو در يك پارك باهم قرار ملاقات مي گذارند، اين دو در پارك آرزوهاي خود را بازي مي كنند.
سپيده نظري پور طراح وكارگردان  اين نمايش  به همراه  سودابه مير كريمي بازيگران اين نمايش هستند. همچنين سعيد ذهني آهنگسازي، سارا اسكندري طراح چهره پردازي، و پريسا نظري پور طراحي پوستر اين نمايش را به عهده دارند.
 تالار شماره دو تئاتر شهر  از پنجشنبه 29 ارديبهشت همه روزه به جز شنبه ها در ساعت19 ميزبان "خانه " است.
 لازم به ذكر است، زهره مجابي، متن اين نمايش را 4 سال پيش نوشته و كتاب آن اكنون زير چاب است.

