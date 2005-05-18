همايش فرهنگ ،فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني با حمايت دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و مشاركت دانشگاه تهران و سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها و دفتر مديريت طرح و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش ،همايش فرهنگ ،فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه را در روزهاي شنبه و يكشنبه 31 ارديبهشت و 1خرداد ماه سال 1384 در تالار ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار مي كند .

موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني اعلام كرد : طي دو روز برگزاري همايش كه با هدف گسترش فرهنگ و روح فن آوري اطلاعات در جامعه و استفاده و بهره گيري آن در توسعه كشور برگزار مي شود بيش از بيست مقاله از ميان مقالات رسيده به دبيرخانه همايش توسط استادان و صاحبنظران ارائه مي شود .

در همايش مذكور كه در دو روز متوالي از ساعت 30/8 صبح آغاز و تا ساعت 30/18 ادامه خواهد يافت علاوه بر سخنراني درمحورهاي مرتبط با سه مقوله فرهنگ ، فن آوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه جلسات پرسش و پاسخ و همچنين دو ميزگرد با حضور صاحبنظران برگزار مي شود .