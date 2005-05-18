يو اس اي تودي: يكي ديگر از شكنجه گران زندان ابوغريب با تخفيف راي دادگاه محكوم شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آمريكايي يو اس اي تودي، افسر ذخيره " سابرينا هارمن" يكي ازشكنجه گران زن زندان ابوغريب بغداد كه عكسهاي متعددي عليه وي در آزارو شكنجه زندانيان عراقي به دادگاه ارائه شد، روز گذشته به دليل نقش وي در اين رسوايي كه موجب بي اعتباري چهره ارتش آمريكا در داخل و خارج شد، به شش ماه زندان محكوم شد.

هارمن با متهم شناخته شدن درشش مورد ازهفت اتهام وارد بر وي در بد فتاري و اذيت زندانيان عراقي و تخطي از وظايف يك سرباز ارتش به حداكثر پنج سال زندان محكوم شد اما دادستان و شاكي نظامي وي خواستار تخفيف مجازات تا سه سال شد.

نهايتاً در راي صادره دادگاه نظامي تنها شش ماه زندان براي هارمن تعيين شد كه علت آن وظيفه شناسي وي در دوران خدمت به ارتش پيش از اين رسوايي، ابراز تاسف و اقرار به خطا و عدول از وظايف توسط مجرم، عنوان شد.

هارمن 27 ساله روز گذشته هنگام حضور در دادگاه و تفهيم اتهاماتش با ناراحتي و اظهار ندامت اعلام كرد: " مي دانم به عنوان يك سرباز و افسر پليس وظايف خود را نقض كرده ام."

وي با صدايي لرزان و متاثر ضمن عذرخواهي ادامه داد: " مي دانم رفتار ناشايست من نه تنها براي مردم عراق اهانت آميزو خفت بار بود بلكه باعث شرمندگي و سرافكندگي تمام سربازاني شد كه امروز در ارتش خدمت مي كنند."

وي اعتراف كرد: " اقدامات من ضربه اي سنگين بر پيكره ارتش امريكا بود اما من شخصاً مسئوليت تمام اين كارها را بر عهده مي گيرم و من مسئول تمام تصميمات و اعمال خود هستم."