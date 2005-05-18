دكتر عبدالله خواهان حمايت كشورهاي خارجي از افغانستان شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، عبدالله عبدالله وزير امور خارجه افغانستان كه سرگروه ديدار از ژاپن است درباره نآآراميهاي اخير افغانستان به خبر گزاري كيودو گفت : ناآراميها به پايان رسيده است .



وي گفت : مردم افغانستان نياز به همكاري جامعه بين المللي را درك مي كنند . آمريكا نقش عمده اي را در اين زمينه ايفاء كرده است و از اين بابت قدرداني مي كنيم .



وزير امورخارجه افغانستان درديدار با جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن از كمكهاي مالي توكيو به بازسازي افغانستان قدر داني كرد .



كويزومي در اين ديدار گفت : ژاپن كه از همپيمانان نزديك آمريكاست متعهد به كمك به افغانستان است .



از سويي رويترز گزارش داد : روزنامه اقتصادي نيهون كيزاي شيمبون باانتشار گزارشي نوشت : ژاپن قانوني را تعميم خواهد داد كه به سربازان اين كشور اجازه خواهد داد تا دوسال از عمليات آمريكا در افغانستان حمايت نظامي كنند .



اين روزنامه نوشت : كويزومي احتمالا تمايل توكيو را براي تعميم اين قانون درديدار خود با وزيرخارجه افغانستان ابراز خواهد داشت .



قانون ضد تروريسم كه براي اولين بار در نوامبر سال 2001 در ژاپن به تصويب رسيد مخالفتهاي گسترده اي را بدنبال داشت . اين قانون به ژاپن اجازه مي دهد نيروي دريايي خود را براي اعزام به يك وضعيت جنگي دراقيانوس هند پياده كند. اين قانون راه را براي تصويب قانون ديگري كه به موجب آن ژاپن اجازه يافت نيروهاي خود را به عراق اعزام كند، هموار ساخت .

شايان ذكر است كه درخواست كمك ومساعدت ار قدرتهاي خارجي در حالي از سوي يكي از مقامات اين كشور مطرح مي گردد كه بدنبال انتشار گزارشي از سوي مجله نيوزويك مبني بر هتك حرمت نظاميان آمكريكايي به قرآن كريم در پايگاه كوانتانامو موجي از احساسات ضد آمريكايي سراسر افغانستان را فرا گرفت كه دربرخي نقاط به درگيري با پليس اين كشور گراييد كه منجر به كشته شدن حداقل 14 تن و غارت اموال از جمله يك دفتر كمكهاي خارجي شد .