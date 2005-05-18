همايش تخصصي "مسائل حقوقي در مهندسي عمران" برگزار شد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، در اين همايش رئيس دانشگاه خواجه نصير به تشريح برنامه هاي آينده دانشگاه پرداخت و گفت: دانشگاه در آينده بيشتر به مقطع تحصيلات تكميلي توجه بيشتري خواهد كرد و سعي مي كند اين مقطع را با توجه به نيازهاي جامعه گسترش دهد.

دكتر خاكي صديق افزود: دانشگاه در چند سال اخير در زمينه مسابقات بين المللي داخلي و خارجي مانند مسابقات جهاني بتن و رباتيك موفقيت هاي چشم گيري داشته است.

وي خاطر نشان كرد: دانشگاه خواجه نصير از دوسال پيش فعاليت گسترده اي را در ارتباط با روابط بين الملل داشته و در همين زمينه ارتباط هايي را با دانشگاه هاي روسيه، انگليس، هلند، فرانسه و آلمان برقرار كرده است.

همچنين در اين مراسم دكتر مصطفي برقي دبير همايش با مهم خواندن نقش مسائل حقوقي براي مهندسين خاطر نشان كرد: در حال حاضر عليرغم آن كه مهندسان عمران از جمله اقشار نخبه جامعه هستند اما به دليل عدم آشنايي با مسائل حقوقي با يك غفلت در قراردادها متحمل ضررهاي فراوان مي شوند.

وي افزود: بالا بردن دانش مهندسين در زمينه وظايف حقوقي خود، ارزيابي قوانين موجود در نظام مهندسي و بررسي نقاط قوت و ضعف ، ايجاد فضاي مناسب تبادل اطلاعات، معرفي صنعت بيمه در ساختمان و معرفي كتاب ها و نشريات مهندسي عمران از جمله اهداف برگزاري اين همايش است.