كميسون اروپا خواستار پاسخ مثبت فرانسه به قانون اساسي واحد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد ، 25 كميسر كميسيون اتحاديه اروپايي دريادداشتي خواستار افزايش سطح اقدامات لازم دولت فرانسه براي دستيابي به پاسخ مثبت مردم اين كشور در رفراندوم 29 ماه مي به قانون اساسي واحد اروپايي شدند .
از سويي ديگر" بنيتا فررو - والدنر" كمسيرسياست خارجي اتحاديه اروپايي از هفته گذشته تا كنون دوباربا مقامات فرانسه تماس گرفته و خاطر نشان ساخت كه موافقت فرانسوي ها با اجراي قانون اساسي واحد اروپايي گامي مهم و موثر در مسير تحقق اهداف اتحاديه اروپايي خواهد بود .
اين در حالي است كه " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان نيز در مصاحبه اخير خود با راديوي اين كشور اظهار داشت كه در انتظار پاسخ مثبت فرانسوي ها به قانون اساسي واحد اروپايي هستيم .
|اين درخواست درحالي مطرح گرديده كه چند روز بيشتر به برگزاري رفراندوم فرانسه درباره قانون اساسي اروپا باقي نمانده است و پاريس تلاش مي كند مردم را به راي مثبت به قانون اساسي اروپا دعوت كند، اما افكار عمومي اين كشور هنوز بر موضع گيري منفي خود اصرار دارند.
برخي رسانه هاي اروپايي اعلام كردنداگرچه فقط 11 روز به برگزاري رفراندوم فرانسه درباره قانون اساسي اروپا باقي مانده است، سه نظر سنجي جديد نشان مي دهند كه فرانسوي ها هنوز بر موضع گيري خود مبني بر مخالفت با اين قانون اساسي تاكيد دارند.
