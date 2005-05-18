تسهيلات مالياتي ويژه جامعه پزشكي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران ، دكتر سيد شهاب الدين صدر در گفتگويي اظهار داشت : سازمان نظام پزشكي به منظور ساماندهي موضوع اخذ ماليات از جامعه پزشكي و برقراري عدالت مالياتي تفاهم نامه اي را با سازمان امور مالياتي كشور منعقد كرده كه به موجب آن تسهيلات ويژه اي براي جامعه پزشكي در نظر گرفته شده است.

وي تصريح كرد: به موجب اين تفاهم نامه مقرر گرديد ماليات عملكرد سال 1383 مؤدياني كه ماليات سال 1382 آن ها از طريق رسيدگي تشخيص و قطعي گرديده است، 10 درصد نسبت به سال 82 افزايش يابد. همچنين مقرر شد اظهار نامه مالياتي 95 درصد از مؤديان بدون رسيدگي مورد قبول واقع شده و تنها پرونده 5 درصد از افراد به عنوان نمونه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت كه در جلسات رسيدگي به ماليات عملكرد اين گروه نيز نماينده سازمان نظام پزشكي حضور خواهد داشت.

رييس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران افزود: جامعه پزشكي كشور جهت استفاده از تسهيلات ويژه مالياتي مذكور حداكثر تا پايان تير ماه سالجاري فرصت دارند به ادارات مالياتي سراسر كشور مراجعه نموده و اظهار نامه عملكرد مالياتي خود را ارايه نمايند.

دكتر صدر در توضيح مزاياي ديگر تفاهم نامه في مابين سازمان نظام پزشكي و سازمان امور مالياتي كشور اظهار داشت: به منظور ايجاد تسهيلات در پرداخت ماليات عملكرد سال 1383، مقرر گرديد مؤديان بتوانند تنها 30 درصد از ماليات خود را به طور نقد پرداخت نموده و مابقي را حداكثر تا پايان آبان ماه سال 84 به صورت اقساط بپردازند.

رييس كل سازمان نظام پزشكي گفت: بر اساس توافق في مابين سازمان نظام پزشكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، جرايم مالياتي بدهي سال هاي گذشته مؤدياني كه اظهار نامه عملكرد سال 1383 خود را در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند و بدهي معوقه مالياتي آنان براي هر سال عملكرد بيش از مبلغ 5 ميليون ريال نباشد و همچنين 30 درصد معوق مالياتي عملكرد سنوات لغايت 1380 خود را همراه اظهار نامه منابع مالياتي مذكور پرداخت نمايند و ما بقي را حداكثر تا پايان آبان ماه سال جاري تقسيط نمايند ، كلا بخشوده خواهند شد.