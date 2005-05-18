جزييات تازه اي از عكسهاي جديد "ادواردو آنيلي" در ايران را اعلام كرد

محمد حسن قديري ابيانه كارشناس مسائل استراتژيك كه مدتي كاردار سفارت ايران در ايتاليا بوده، در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" ضمن اعلام اين خبر گفت : اخيرا دو عكس توسط ستاد برگزاري نمازجمعه تهران و يكي از دانشجويان پيدا شد كه ادواردو را در نماز جمعه تهران نشان مي دهد.

وي افزود : ادواردو در سال 1360 در سفري به ايران آمد و در همين سفر بود در نماز جمعه تهران شركت كرد كه اين عكس ها از آن روز به دست آمده و در همان سفر به ديدار حضرت امام خميني(ره) شتافت كه حضرت امام (ره) پيشاني ادواردو را بوسيدند. در آن ديدار حضرت آيت الله خامنه اي، آيت الله رفسنجاني،‌ حاج سيد احمد خميني، فخرالدين حجازي و يكي از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان ايراني در ايتاليا، نيز حضور داشتند اما متاسفانه از ديدار ادواردو با حضرت امام عكسي در دست نيست.

قديري ابيانه در تشريح زندگي ادواردو آنيلي گفت : ادواردو آنيلي فرزند ميلياردر ايتاليايي، صاحب كارخانجات اتومبيل سازي فيات، فراري، لانچا، آلفارومئو، ‌كاخانجات هلي كوپترسازي،‌ بانك ها، ‌بيمه ها، مطبوعات و رسانه ها و شركتهاي معظم پيمانكاري و نيز مالك باشگاه فوتبال يوونتوس بود.

وي افزود : ادورادو 4 سال قبل از انقلاب مسلمان و در سال 1359 شيعه شد. وي در سال 1379 در ايتاليا به دست عوامل صهيونيسم به شهادت رسيد ولي نسبت خودكشي به آن دادند. در سال 1381 در ايران فيلم مستندي به نام ادواردو تهيه شد كه از سيماي جمهوري اسلامي ايران و نيز برنامه هاي برون مرزي صدا و سيما پخش گرديد اما رسانه ‌هاي گروهي ايتاليا در مورد مسلمان بودن او سانسور مطلق اعمال كردند و وزارت امور خارجه ايران نيز متاسفانه خواستار عدم پخش اين فيلم مستند از سيما شده بود كه مورد قبول صدا و سيما قرار نگرفت و حتي برخي ها مسلمان بودن او را منكر شدند و كل ماجراي مسلمان شدن ادواردو را خيالپردازي دانستند.

قديري بابيان اين كه اين عكس ها پاسخ كساني است كه همه ماجراي مسلمان شدن ادواردو را داستان پردازي مي دانستند، تصريح كرد : پدر ادواردو مسيحي و مادرش يهودي بود اما خود او شيعه بود كه در زمان حيات حضرت امام از آن حضرت تقليد مي كرد و سپس به تقليد از حضرت آيت الله خامنه اي پرداخت.

وي در تشريح علت سانسور مطلق ايتاليا در مورد ادواردو گفت : ادواردو با آن ثروت و موقعيت خاص ، براي ايتاليايي ها يك الگو و آرزو بود و اگر اهالي ايتاليا مي فهميدند كه ادواردو با قرآن خواندن به اسلام روي آورده است و دست از ثروت افسانه اي خود كشيده، اين مساله مي توانست زمينه مسلمان شدن بسياري از مردم را در ايتاليا فراهم كند كه رسانه هاي اين كشور به همين دليل ادواردو آنيلي را سانسور مطلق كردند.

شهيد مهدي ادورادو آنيلي با قد بلند و كت زرد

در نماز جمعه 7 فروردين ماه 1360 در قسمت راست عكس مشاهده مي شود

كاردار سابق سفارت ايران در ايتاليا از رسانه هاي گروهي و سايت هاي اينترنتي دعوت كرد كه اين عكس ها را همراه با آدرس سايت ادواردو در رسانه خود منتشر سازند و عملكرد اين رسانه‌هاي داخلي و خارجي را در انعكاس اين واقعيت زيبا مورد توجه قرار داده و به اطلاع افكار عمومي برسانند.

قديري ابيانه تاكيد كرد : در سايت ادواردو آدرس پست الكترونيك مراكز فرهنگي و رسانه اي ايتاليا درج شده است كه از همه علاقه مندان به ادواردو دعوت مي شود تا اطلاعيه آماده شده به زبان ايتاليايي موجود در سايت را به آدرس هاي ايميل كه آن هم در سايت ادواردو آمده است ارسال كنند.

وي با اشاره به آدرس سايت ادواردو آنيلي (www.edoardo.ws) ابراز اميدوراي كرد كه حقايق شهادت ادورادو براي ايتاليايي ها روشن شود تا همگان به حقانيت اسلام عزيز پي ببرند.