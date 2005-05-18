طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس تا دو هفته ديگر در مجلس بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر ايرج نديمي نماينده لاهيجان كه نسبت به تعدد و دامنه تذكرات آيين نامه اي نمايندگان مجلس انتقاد كرد با بيان اين مطلب گفت: علت طولاني شدن بررسي قانون آيين نامه داخلي مجلس ، معضل بودن اين آيين نامه است و نيازمند اصلاحات متعددي است.

حداد عادل گفت: من بر اصلاح اين آيين نامه اصرار دارم واميدوارم سريعتر به صحن مجلس ارايه شود.

وي افزود: بنابراعلام آقاي قرباني عضو هيات رييسه كه در كميسيون اصلاح آيين نامه نيز عضويت دارد، تا دو هفته ديگر آيين نامه داخلي مجلس در صحن علني اصلاح مي شود.