۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۳۸

درآستانه برگزاري انتخابات وبراساس نظرسنجي هاي اعلام شده

تايمز: فرانسوي ها بر موضع مخالف خود با قانون اساسي اروپا تاكيد مي كنند

در حالي كه چند روز بيشتر به برگزاري رفراندوم فرانسه درباره قانون اساسي اروپا باقي نمانده است و دولت اين كشور تلاش مي كند مردم را به راي مثبت به قانون اساسي اروپا دعوت كند، اما افكار عمومي اين كشور هنوز بر موضع گيري منفي خود اصرار دارند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تايمز، در حالي كه فقط 11 روز به برگزاري رفراندوم فرانسه درباره قانون اساسي اروپا باقي مانده است، سه نظر سنجي جديد نشان مي دهند كه فرانسوي ها هنوز بر موضع گيري خود مبني بر مخالفت با اين قانون اساسي تاكيد دارند.

نظرسنجي هايي كه از سوي روزنامه لوموند، راديو فرانسه و تلويزيون ال سي آي صورت گرفت، نشان مي دهند كه 53 درصد از مردم فرانسه به قانون اساسي اتحاديه اروپا مخالفت دارند.

برخي  نظر سنجي هاي ديگري كه صورت گرفته است نشان مي دهند كه 51 درصد مردم فرانسه با قانون اساسي مخالفت دارند. نظر سنجي ها نشان داده اند مخالفان با قانون اساسي اروپا بيشتر از احزاب چپ فرانسه مي باشند.

بسيار از افراد نيز اعلام كرده اند به اين دليل با قانون اساسي اروپا مخالفت مي كنند كه دولت شيراك را به دليل عدم توانايي براي بازيابي اقتصاد تنبيه نمايند.

اين نقطه نظرات مايوس كننده درحالي اعلام شده كه چندي پيش روزنامه فيگارو نوشت در حالي كه فقط 20 روز به برگزاري رفراندوم فرانسه درباره قانون اساسي اروپا  باقي مانده است، به دليل تلاش هاي دولت اين كشور و ديگر دولت هاي اروپايي، اين قانون اساسي نسبت به يك ماه پيش در ميان افكار عمومي فرانسه حمايت بهتري به دست آورده است.

نظر سنجي كه در روزنامه فيگارو به چاپ رسيد، نشان داد كه 50 درصد مردم فرانسه اين قانون اساسي را رد مي كنند و در عوض 50 درصد ديگر قانون اساسي اروپا را حمايت مي كنند.

در همين حال نظرسنجي ديگري كه از سوي روزنامه ليبراسيون صورت گرفت نيز مشخص مي كند 51 درصد از مردم فرانسه از حاميان قانون اساسي اروپا هستند و 49 درصد به آن راي نخواهند داد. 

