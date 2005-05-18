ايران در پروژه هاي 620 ميليارد دلاري عربستان مشاركت مي كند//اولين بانك ايراني در جده تاسيس مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، پايگاه خبري عرب نيوز به نقل از خبرگزاري عربستان سعودي اعلام كرد مذاكرات براي تاسيس يك بانك ايراني در جده عربستان در حال انجام است .

به دنبال ابراز علاقه ايران براي تاسيس بانك در عربستان، مقامات سعودي نيز اعلام كردند قصد دارند به سرمايه گذاران خارجي اجازه دهند تا 60 درصد سرمايه بانكهاي داخلي عربستان را تامين نمايند، هم اكنون اين رقم 49 درصد است .

بر اساس اين گزارش ، ايران ابراز علاقه كرده است به دنبال موافقتنامه امضا شده بين دو كشور، حمل و نقل دريايي ميان دو كشور رشد چشمگيري داشته باشد .

اين گزارش مي افزايد ايران و عربستان اوايل اين هفته موافقتنامه همكاري حمل و نقل دريايي منعقد كردند. ايران داراي 120 كشتي باري عظيم است .

مهر به نقل از خبرگزاري عربستان مي افزايد، بر اساس اين موافقتنامه ، دو كشور مي بايستي اصول مرتبط با ايمني و حفاظت از كشتي ها، محافظت از محيط دريايي و حمل مواد خطرناك را رعايت كنند .

بر اساس اين گزارش اين موافقتنامه از آن جهت قابل اهميت است كه 90 درصد تجارت مابين اين دو كشور از طريق خطوط دريايي انجام مي پذيرد .

اين گزارش به نقل از دكتر هاشم يماني، وزير بازرگاني عربستان مي افزايد تجارت دو كشور طي سال گذشته به دو ميليارد ريال سعودي رسيد .

عرب نيوز مي افزايد ايران و عربستان قصد دارند توافقنامه هاي ديگري در رابطه با سرمايه گذاري دو كشور به امضا برسانند .

بر اساس اين گزارش پيش بيني مي شود ارزش پروژه هاي مشترك دو كشور به يك ميليارد ريال سعودي برسد .