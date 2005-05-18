افتتاح مجموعه ورزشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي // هشتمين جشنواره ورزشهاي همگاني دانشگاه علامه طباطبايي

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين سالن ورزشي درراستاي طرح وتوسعه فضاي ورزشي دانشگاهها و ازمحل اعتبارات عمراني اداره كل تربيت بدني وبا مساحت 2500 مترمربع درمحل دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصير احداث شده است.

بنابراين گزارش درمراسم افتتاحيه اين مجموعه ورزشي دكترخاكي صديق رئيس دانشگاه، دكترحميدي معاون سازمان تربيت بدني وجمعي ازمسوولين دانشگاه، وزارت علوم وشهرداري تهران حضورداشتند.

گفتني است: اين سالن سرپوشيده مناسب ورزشهاي فوتسال، واليبال، بسكتبال، كشتي، ورزشهاي رزمي وسالن بدنسازي مي باشد كه ظرفيت پذيرش400 دانشجوي تماشاگررا دارد.