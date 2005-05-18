افتتاح مجموعه ورزشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي // هشتمين جشنواره ورزشهاي همگاني دانشگاه علامه طباطبايي

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين سالن ورزشي درراستاي طرح وتوسعه فضاي ورزشي دانشگاهها و ازمحل اعتبارات عمراني اداره كل تربيت بدني وبا مساحت 2500 مترمربع درمحل دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصير احداث شده است.
بنابراين گزارش درمراسم افتتاحيه اين مجموعه ورزشي دكترخاكي صديق رئيس دانشگاه، دكترحميدي معاون سازمان تربيت بدني وجمعي ازمسوولين دانشگاه، وزارت علوم وشهرداري تهران حضورداشتند.
گفتني است: اين سالن سرپوشيده مناسب ورزشهاي فوتسال، واليبال، بسكتبال، كشتي، ورزشهاي رزمي وسالن بدنسازي مي باشد كه ظرفيت پذيرش400 دانشجوي تماشاگررا دارد.
جشنواره ورزشهاي همگاني دانشگاه علامه طباطبايي برگزار مي شود
هشتمين جشنواره دانشگاه علامه طباطبايي به مناسبت هفته خوابگاهها برگزار مي شود. دانشگاههاي علامه طباطبايي به مناسبت هفته خوابگاهها هشتمين جشنواره ورزشهاي همگاني خود را ويژه دانشجويان دختروپسر پنجشنبه وجمعه هفته جاري برگزارخواهد كرد
بنابراين گزارش اين مسابقات دربخش پسران پنجشنبه 29 ارديبهشت ماه ساعت 17 درخوابگاه شهيد همت دررشته هاي طناب كشي، روپايي، طناب بازي، پرش با گوني، مچ اندازي ودوي49 مترپيگيري مي شود.
همچنين دانشجويان دخترنيزروزجمعه دررشته هاي روپايي، طناب كشي، طناب زني، پرش با گوني، مچ اندازي، دوي 49 متر، پاسكاري با ديوار، مچ اندازي ودوي استقامت درمجموعه ورزشي دانشگاه علامه طباطبايي رجايي شهركرج باهم به رقابت خواهند پرداخت.
