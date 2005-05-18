سطح علمي ايران از تمامي كشورهاي منطقه بالاتر است

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر اكبري افزود : امروزه كشور ما از نظر رشد، جمعيتي جوان و دانشگاهي است و همين عامل باعث شده ما از نظر سطح علمي در خاورميانه در رتبه اول قرار گيريم. در مقايسه با كشوري مانند تركيه كه ادعا مي كند از نظر سطح تحصيلي در مرتبه بالايي قراردارد نيز بالاتر هستيم.

وي تصريح كرد : برگزاري اين همايش ها فرصتي را فراهم مي كند تا دانشجويان تلاش خودشان را در جهت ارتقا دانش و ارايه نتايج تحقيقات علمي به افراد نشان دهند.

اكبري در ادامه در خصوص فعاليت هاي صورت گرفته و در حال اجراي انجمن كامپيوتر يادآور شد : انجمن كاميپوتر ايران فعاليت هاي بسياري را در جهت ارتقا اين علم انجام داده كه از آن جمله مي توان به برگزاري همايش انجمن كاميپوتر در سال گذشته و سال جاري ارشاره كرد. انتشار مجله مهندسي و علوم كاميپوتر و ... از ديگر فعاليت هاي اين انجمن است.

وي در پايان تاكيد كرد: امروزه ما نياز داريم پتانسيل هاي خودمان را در جهت نشر دانش بكار ببريم و تعامل بيشتري با كشورهاي توسعه يافته برقرار كنيم. ضمن اينكه بايد نقش خودمان را بهتر و بيشتر ايفا نماييم.