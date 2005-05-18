جنبش مستقل دانش آموزان زنجان از كانديداتوري مهدي كروبي حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در ابتداي اين نشست، مجيد خلفي در سخناني با تاكيد بر اهميت نقش تعيين كننده دانش آموزان در انتخابات ها به ويژه انتخابات نهم تصريح كرد: بيش از 10 ميليون دانش آموز واجد شرايط حق راي در كشور وجود دارد كه همين تعداد، اهميت راي دانش آموزان را نشان مي دهد و تاثيرگذاري اين راي به حدي است كه در نتيجه نهايي انتخابات موثر خواهد بود.

وي گفت: دانش آموزان بايد در انتخاب خود دقت كنند و به دنبال فردي باشند كه بتواند مسايل و مشكلات نظام بيمار آموزش و پرورش را حل كند.

خلفي افزود: با بررسي هايي كه اين جنبش طي ماههاي اخير انجام داده، كروبي را اصلح دانسته و معتقد است وي توانايي، قدرت و جسارت اعمال اصلاحات در نظام آموزش و پرورش را دارد.

در ادامه، غلامحسين جليل خاني رييس ستاد مهدي كروبي در استان زنجان نيز نقش دانش آموزان در انتخابات را مهم و موثر توصيف كرد و از دانش آموزان حاضر در جلسه خواست با حضور فعال خود در عرصه انتخابات بر روي كار آوردن فردي شايسته، مسوول و متعهد، نقش موثري ايفا كنند.