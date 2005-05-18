دي ولت :‌ برلين در انتظار عضويت در شوراي امنيت است

به گزارش خبرگزاري مهربه نوشته اين روزنامه آلماني،‌ سازمان ملل درنظردارد درخصوص افزايش تعداد اعضاي دائم و برخورداري آنها از حق وتو در ماه ژوئن راي گيري كند . اين در حالي است كه اتخاذ هر تصميمي نياز به راي دو سوم اعضاي اين سازمان دارد .

دي ولت در ادامه افزود : آلمان از جمله كشورهايي كه از مدتها پيش براي دستيابي به جايگاه دائم شوراي امنيت سازمان ملل و داشتن حق وتو تلاشهاي خود را آغاز كرده است .

اواخر ماه ژوئن تعطيلات تابستاني سازمان ملل آغاز مي شود كه اين امر لزوم افزايش تلاشهاي برلين را پيش از زمان مذكور را نشان مي دهد .

اين روزنامه آلماني با اشاره به پيش نويس اخير چهار كشور متقاضي عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل نوشت : وزارت امورخارجه آلمان در همين راستا روز گذشته از تمامي سفراي خود در كشورهاي مختلف خواست تا رايزني هاي لازم را در اين مورد انجام دهند .

چهار كشور متقاضي افزايش تعداد اعضاي دائم شوراي امنيت را به نوعي عاملي براي تحكيم و تقويت سازمان ملل دانسته اند . اين در حالي است كه تمامي اين امور با مخالفتهاي سرسختانه مقامات واشنگتن مواجه شده است .

مقامات آمريكا به انحاي مختلف اعلام كرده اند كه با افزايش اعضاي دائم شوراي امنيت موافق بوده اما با برخورداري آنها از حق وتو مخالف هستند .

دي ولت در پايان نوشت : برلين همچنان به نشست سازمان ملل چشم دوخته و در انتظار برخورداري از عضويت شوراي امنيت سازمان ملل است .