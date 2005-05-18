فوربس: توتال فرانسه براي همكاري با ايران بايد به آمريكا پاسخ دهد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه فوربس، تيري دسمارست (Thierry Desmarest) درمجمع سالانه سهامداران اين شركت اظهار داشت: ما تلاش مي كنيم با كميسيون امنيت و مبادلات آمريكا رابطه خوبي داشته باشيم.

به نوشته فوربس، اين اظهارات رييس شركت توتال نشان مي دهد كه اين شركت احتمالا در رابطه خود با ايران برخي محدوديت ها را اعمال نمايد زيرا آمريكا ازهمكاري فرانسوي ها با ايران رضايت ندارد.

گفته مي شود آمريكا تلاش مي كند دريابد به غيراز فرانسه كدام كشورها با ايران همكاري نفتي دارند. برخي كشورها از قيبل ايتاليا و هلند دراين زمينه مورد سوء ظن هستند وحتي آمريكا به برخي عوامل آنها پول پرداخت كرده است تا رابطه شركت با ايران را كنترل كنند.

فوربس نوشت: آمريكا از هرگونه رابطه با ايران خودداري مي كند. شركت توتال در چندين حوزه گازي و نفت ايران مشاركت دارد و در ساخت پروژه پارس جنوبي نيز همكاري مي نمايد.

منابع اگاه دراين رابطه اعلام كردند هدف كميسيون اوراق بهادار و سهام آمريكا از اين درخواست پي بردن به اين مسئله است كه آيا شركتهاي فعال در ايران مانند توتال فرانسه ، آني ايتاليا و نورسك هيدرو نروژ در روند بستن قرارداد باايران به دلالان حق كميسيون داده اند يا خير؟

اما اين منابع براين باورند كه برغم تحريمهاي آمريكا بر ضد ايران كه شركتهاي خارجي را از سرمايه گذاريهاي عمده در ايران منع مي كند شركت توتال فرانسه در توسعه حوزه هاي نفت و گاز ايران فعاليت دارد و يكي از طرفهاي قرارداد در طرح حوزه عظيم گازي پارس جنوبي است.

براساس اين گزارش ، برخي از شركتهاي برجسته و عظيم ، اخيرا تحت شديدترين فشارها قرار گرفته اند تا از سرمايه گذاري در ايران خودداري كنند.