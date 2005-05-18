برگزيدگان دومين جشنواره مطبوعات شهري معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، در مراسم اختتاميه اين جشنواره كه همزمان با روز جهاني ارتباطات در تالار انديشه حوزه هنري برگزار شد، ضمن اهداي جوايز و لوح تقدير به 36 تن از برگزيدگان از 2 تن از پيشكسوتان عرصه مطبوعات شهري نيز تقدير شد.

رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در اين مراسم با تاكيد بر ضرورت دخالت جدي تر حوزه روزنامه نگاري در زندگي شهري گفت: چنانچه سهم دخالت و تاثيرعرصه روزنامه نگاري در زندگي شهري بيشتر و جدي تر شود راه طولاني رسيدن به اهداف مديريت شهري در زمان كوتاهتري طي مي شود و به نتيجه مي رسد.

اسفنديار رحيم مشايي ظرفيت ها و توانمندي هاي عرصه اطلاع رساني را بسيار غني و ارزشمند توصيف كرد و گفت: جشنواره مطبوعات در حوزه شهري با هدف بهره گيري از توانمندي و ظرفيت نيروهاي پرتلاش ، دقيق و فكور حوزه اطلاع رساني و مطبوعات وهمچنين نقد و ارزيابي عملكردها براي تعالي سطح زندگي شهري براي دومين بار برگزار شد.

وي با اشاره به رشد تعداد شركت كنندگان در جشنواره افزود: جشنواره مطبوعات از سال 82 طراحي و براي نخستين بار در سال 83 برگزار شد و امسال نيز با روندي رو به رشد مواجه گرديد و مسيري كه طي مي كند اميدوار كننده است.

معاون فرهنگي و اجتماعي شهردارتهران تصريح كرد: هر اقدامي در عرصه فرهنگسازي نياز به توجه و پشتيباني دارد و اين حركت نيز از قاعده مزبور مستثني نيست.

وي اظهار داشت: سازمان فرهنگي هنري زمينه ساز اين حركت بوده و از ساير دستگاههاي فرهنگي نيز انتظار مي رود با ورود به عرصه اطلاع رساني و تلاش در جهت بهره گيري از دستاوردهاي اين حوزه ، منشا به بار نشستن ثمراتي ارزشمند براي بهبود زندگي افراد جامعه شوند.

مشايي نقش رسانه ها و به ويژه مطبوعات را در ارتقاي سطح زندگي مردم و سرعت دادن به آهنگ رشد و تعالي جامعه بسيار ارزشمند دانست و افزود: پيش از اين به دليل استبداد تاريخي ظرفيت هاي حوزه روزنامه نگاري در كشور ما فرصت شكوفايي پيدا نكرد اما با وقوع انقلاب اسلامي عرصه كار و فعاليت در اين حرفه باز و گسترده شد و بايد از اين فرصت به نحو مقتضي استفاده كرد.

رييس سازمان فرهنگ وهنري شهرداري تهران به شركت خبرنگاران نشريات محلي وشهرستانها در دومين جشنواره مطبوعات شهري اشاره نمود و فراگير شدن جشنواره راگامي مثبت براي ادامه مسير ارزيابي كرد.

مشايي تاكيد كرد: براي هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره با متخصصين بسياري در حوزه اطلاع رساني و روزنامه نگاري مذاكره كرديم واز اين پس نيز از تمامي پيشنهادها و انتقادها استقبال كنيم تا در سالهاي آينده جشنواره اي بهتر و كيفي تر برگزار شود.

در ادامه مراسم از نصرالله حدادي و سيروس سعدونديان به عنوان پيشكسوتان عرصه مطبوعات شهري تقدير شد و به رسم ياد بود سفر حج و 5 عدد سكه بهار آزادي به آنان اهدا گرديد.

دبيرخانه دومين جشنواره مطبوعات در حوزه شهري پس از ارزيابي و داوري 1170 اثر ، 36 نفر را به عنوان برگزيدگان 8 رشته و 12 گرايش تخصصي شناخت كه به نفرات اول در هر رشته 12 سكه بهار آزادي و لوح تنديس ، نفرات دوم 9 سكه و نفرات سوم 6 سكه تعلق گرفت.

هيات داوران دومين جشنواره مطبوعات شهري پس از قرائت بيانيه پاياني هيچ يك از آثار ارسالي را حائز احراز رتبه اول در رشته سر مقاله و رتبه اول و دوم در رشته خبر تشخيص نداد.

اسامي برگزيدگان رشته هاي مختلف جشنواره:

كاريكاتور: رتبه اول / شهرام رضايي رتبه دوم / فريد مرتضوي رتبه سوم/ ابوالفضل محترمي عكس : رتبه اول / مريم بخشي، رتبه دوم /محمد صباغي ، رتبه سوم / اصغر آهار ، طنز : رتبه اول / مينو مشيري ، رتبه دوم / رضا رفيع ، رتبه سوم / حميد صارمي ، مقاله: رتبه اول / حميد اسلام ، رتبه دوم/ مهدي ميرزايي ، رتبه سوم / اميد مرادي و احسان كاظمي ، سرمقاله: رتبه دوم / بهرام هوشيار يوسفي ، رتبه سوم/ پيام فروتن ، يادداشت : رتبه اول / زهرا عرب ، رتبه دوم/ آذر مهاجر ، رتبه سوم/ محمد رضا زارع گذرحامي ، گفتگو: رتبه اول / مهدي غني ، رتبه دوم/ ثمانه قدرخان ، رتبه سوم / محمد محمد پور ، خبر: رتبه سوم/ مهدي كاكاوند ، گزارش خبري: رتبه اول / فائزه جمالي عالم ، رتبه دوم/ مريم پاپي ، رتبه سوم/ فرشيد اسحاقي ، تقدير/ الهام صالح ، گزارش تحقيقي: رتبه اول / مريم ياسري ، رتبه دوم / جواد نيكنام ، رتبه سوم / فرامرز خوشحال شيرازي ، گزارش تحليلي : رتبه اول / فاطمه شهبازي ، رتبه دوم / ندا دهقاني سانيج و فرامرز سيد اقايي ، رتبه سوم / حبيب احسني پور اصل ، گزارش توصيفي : رتبه اول / شهرام فرهنگي ، رتبه دوم/ شيده لالمي ، رتبه سوم / آزيتا رجبي.