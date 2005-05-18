4 درصد توليد ناخالص داخلي كشور به خودرو اختصاص دارد

محمد رضا نجفي منش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضردر كشوراستراتژي مرتبط با صنعت خودرو وجود ندارد.

وي افزود: اين درحالي است كه در سال 80 نخستين استراتژي توسط قطعه سازان تدوين شد و در اين ميان توليد خودرو با برند داخلي، افزايش كيفيت، مشتري مداري ، كاهش مصرف سوخت و جوينت شدن با كشورهاي خارجي ازجمله اهداف و سياستهاي وزارت صنايع و معادن بود.

وي تصريح كرد: تدوين يك استراتژي توسعه در كشورضروري است كه در راستاي آن بتوان سايربخشها از جمله صنعت كشاورزي، صنعت را نيز تحت پوشش قرار داد.

وي با اشاره به اينكه ميزان توليد كشوركره سه برابر ايران است، خاطر نشان كرد:، دراين كشور براي توسعه صنعت گروههاي كار متشكل از بخش خصوصي و دولتي تشكيل شد و به توسعه سه بخش الكترونيك، كشتي سازي وخودرو اقدام كردند.

دبير انجمن سازندگان قطعات افزود: در ابتدا كشور كره با توليد يك مدل محصول شروع كرد و سپس دو سه مدل نيز به آن اضافه كرد و بر اين اساس در راستاي يك استراتزي توسعه اي به اين ميزان از رشد كه شاهد آن هستيم دست يافت.

نجفي منش با اشاره به اينكه در سند چشم انداز 20 ساله كشورسالانه 8 درصد رشد براي بخش صنعت درنظر گرفته شده است، گفت: با توجه به اينكه سهم خودرو در توليد ناخالص ملي كشور4 درصد است،اين بخش بعنوان موتور محركه صنعت محسوب مي شود.

وي افزود: براي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشوربراي رشد بخش صنععت كشوربايد صنعت خودرو نيزاز رشد برخوردار شود.