نامه دانشجويان معترض به هيات رئيسه مجلس

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در متن كامل اين نامه آمده است : تنها خواسته اي كه در صورت عملي شدن، باعث خاتمه يافتن اين تحصن خواهد شد، ارسال نامه اي مكتوب از سوي هيات رئيسه محترم، خطاب به دانشجويان متحصن مبني بر ضمانت مطرح شدن طرحي جهت لغو بند (ب) ماده 50 برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين مرتبط و مشابه كه به دانشگاه هاي دولتي اجازه مي دهد از طرق مختلف در قبال پذيرش دانشجو وجوه نقدي دريافت كنند، با قيد دو فوريت در صحن علني مجلس حداكثر ظرف هفته آينده مي باشد.

بديهي است در صورت عدم عملي شدن اين خواسته، تحصن ادامه خواهد يافت و مسئوليت عواقب بعدي، بر عهده دانشجويان متحصن نخواهد بود.

ضمنا به اطلاع مي رساند در صورت وجود مشكل در جهت تهيه طرح، دانشجويان مي توانند طرح كارشناسي شده اي را با كمك حقوقدانان برجسته، حداكثر تا يكشنبه هفته آينده (1/3/84) به آن هيات محترم تسليم نمايند و در مورد امضاهاي مورد نياز نمايندگان براي مطرح شدن اين طرح در جلسه علني نيز، جمع زيادي از نمايندگان اعلام آمادگي نموده اند.

دانشجويان متحصن متعهد مي شوند در صورت دريافت نامه فوق با تمام جزئيات فوق الذكر، به تحصن خود خاتمه دهند.