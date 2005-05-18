تذكر آيين نامه اي فقط براي مواردي است كه در صحن علني رخ مي دهد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، شاهي عربلو در جلسه علني امروز در تذكر آيين نامه اي خود، خطاب به ابوترابي گفت: موضوعاتي كه امروز در مجلس مطرح شد، هم نمايندگان را ناراحت كرد و هم وقت مجلس را گرفت. به نظر من اينها تذكرات اضافه اي است كه از اول مديريت مجلس، باب شده است.

نماينده رباط كريم ادامه داد: هر جا ميكروفن نمايندگان كه اين گونه تذكرات را مي دهند، قطع شود به نفع مجلس و نمايندگان است.

وي افزود: ماده 181 و 182 آيين نامه داخلي تصريح مي كند اگر در اداره مجلس شوراي اسلامي كه خلاف آيين نامه انجام شد مي توان تذكر داد، نه اينكه در بيرون، روزنامه اي مطلبي بنويسد و بعد يك نماينده درباره آن تذكر بدهد. ما نمي توانيم درباره همه اتفاقات بيرون مجلس به هيات رييسه تذكر بدهيم.

ابوترابي نايب رييس دوم مجلس كه رياست جلسه علني را پس از تنفس بر عهده گرفت، خطاب به شاهي عربلو نماينده رباط كريم اظهار داشت: همه ما سوگند ياد كرده ايم كه به قانون عمل كنيم و نمايندگان توجه داشته باشند كه با بيان تذكرات و مطالب خارج از موضوع، سوگند خود را شكسته اند.

ابوترابي گفت: مديريت مناسب جلسه علني، برخورد مناسب نمايندگان را مي طلبد و اگر نمايندگان همكاري نكنند، نمي توان به بهبود اين شرايط اميدوار بود.

نايب رييس مجلس در پايان، همكاري نمايندگان مجلس را براي مديريت بهتر جلسات علني خواستار شد.

همچنين حسن كامران نماينده اصفهان در يك تذكر آيين نامه اي با اشاره به غيبت نمايندگان در جلسه علني امروز كه منجر به از رسميت افتادن جلسه علني براي چند بار شد، از هيات رييسه خواست غيبت 80 نماينده در جلسه امروز مجلس را دنبال كند.