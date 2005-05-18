شهرداران كلان شهرها آمادگي خود را براي حمايت از فعاليتهاي كانديداهاي رياست جمهوري اعلام كردند

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد به نقل از دبيرخانه نشست ادواري شهرداران كلان شهرها، در اين بيانيه كه توسط شهرداران كلان شهرهاي كشور تهيه شده، آمده است: ملت بزرگ ايران كه با استعانت از خداوند متعال و در پرتو ايثار و فداكاري، عظيم ترين انقلاب مردمي تاريخ معاصر را بر پايه اصول و مباني الهي و اسلامي خلق كردند و در طي بيش از يك ربع قرن با رهبري معمار بزرگ و رهبر فرزانه انقلاب، از دستاوردهاي اين انقلاب الهي دفاع كرده و در حماسه جاودانه دفاع مقدس، تاريخ پر افتخار مبارزات را به برگهاي زرين فداكاري و ايثار مزين ساختند، در سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي، سرنوشت خويش را به نمايش خواهند گذاشت.

شهرداران كشور كه امروز افتخار خدمتگزاري به بيش از 65 درصد مردم عزيزمان را در شهرهاي مختلف كشور يافته اند، در آستانه برگزاري بيست و هفتمين حضور حماسي مردم در انتخابات و رويداد بزرگ تاريخي، آمادگي خود را در چارچوب قوانين انتخابات كشور براي ايجاد فضاي لازم تبليغاتي به منظور معرفي و ارايه برنامه كاري تمامي كانداديداها رياست جمهوري اعلام مي دارند.

در اين بيانيه همچنين شهرداران به موانع و مشكلات موحود در روند طرحها و برنامه هاي مديريت شهري اشاره نموده و افزودند : به رغم اقدامات و تلاشهاي مفيد و مؤثري كه طي ادوار گذشته توسط دولت، مجلس شوراي اسلامي و شهرداريها براي توسعه و عمران شهرها انجام شده است، ليكن با توجه به سكونت نزديك به 70 درصد جمعيت كشور در شهرها، مديريت شهري امروزه با كمبودها و چالش هاي متعددي در زمينه مسايل زيست محيطي، حاشيه نشيني، حمل ونقل و ترافيك، شهرسازي، و معماري توسعه فضاهاي فرهنگي و اجتماعي و گردشگري منابع درآمدي پايدار و عدم وجود مديريت يكپارچه شهري مواجه است. از اين رو ضرورت توجه به عمران و آباداني شهرها و بهبود و گسترش رفاه اجتماعي بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود و انتظار مي رود داوطلبان رياست جمهوري با اهتمام ويژه به اين مهم، برنامه هاي روشن خود را در عرصه عمران شهري و بهبود مسايل مديريت شهري و شهرنشيني، مشابه ساير برنامه هاي كاري ارايه نمايند.