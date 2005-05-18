تورم و توليد ناخالص داخلي دوم، درآمد سرانه دوازدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست،در حاليكه ايران در بين 19 كشور خاورميانه پس از عربستان سعودي بيشترين توليد ناخالص داخلي را داراست‏‎‎‏؛ چهارمين صادركننده و چهارمين واردكننده كالا در اين منطقه نيز محسوب مي شود.

كل صادرات كالا در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (شامل 19 كشور) درسال 2004 به 456.6 ميليارد دلار رسيد و در همين مدت واردات اين كشورها نيز به 309.5 ميليارد دلار رسيد كه مازاد تجاري 147.1 ميليارد دلاري براي اين منطقه نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، اين رقم مازاد تجاري رشد بالايي نسبت به سال 2003 (مازاد 114.5 ميليارد دلاري) نشان ميدهد كه بيگمان قيمتهاي بالاي فروش نفت مهمترين دليل اين رشد بالا است.

اين گزارش مي افزايد، در سال گذشته ايران از لحاظ صادرات كالا در خاورميانه پس از عربستان، امارات، و رژيم صهيونيستي در رده چهارم بيشترين صادرات قرار دارد. همچنين ايران از لحاظ واردات كالا نيز پس از امارات، رژيم صهيونيستي و عربستان در رده چهارم بزرگترين واردكنندگان خاورميانه قرار دارد.

بر اساس اين گزارش، مهمترين بازارهاي صادراتي كشورهاي خاورميانه به ترتيب عبارتند از: ژاپن، آمريكا، كره جنوبي، چين و ايتاليا.

همچنين مهمترين عرضه كنندگان كالا به خاورميانه نيز به ترتيب آمريكا، آلمان، چين، فرانسه و ايتاليا مي باشند.

اين گزارش مهمترين علت رشد صادرات و واردات خاورميانه را افزايش فراوان قيمت نفت مي داند چرا كه حدود 65 درصد ذخاير نفت جهان در اين منطقه قرار دارد و از طرف ديگر با افزايش شديد تقاضاي جهاني نفت، بر رونق اقتصادي اقتصادهاي نفتي اين كشورها افزوده شده است.

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران را در ميان 19 كشورخاورميانه پس از كشورهاي قطر، امارات، كويت، رژيم صهيونيستي،‌بحرين، عربستان، عمان، ليبي‌، لبنان،‌تونس، و الجزاير در رده دوازدهم اعلام نموده است.

اين در حالي است كه در بين اين كشورها ايران از لحاظ توليد ناخالص داخلي پس از عربستان و در رتبه دوم قرار دارد.

بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ رشد سالانه قيمت كالاهاي مصرفي نيز پس از عراق با بيشترين تورم روبرو است.