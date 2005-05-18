فعاليت در هنر نمايشي دفاع مقدس مقطعي است

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، دكتر فرشيد ابراهيميان رئيس كانون ملي منتقدان و نويسندگان تئاتر ايران در گفت وگو با روابط عمومي انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به مناسبت گردهمايي تخصصي هنرمندان تئاتر با اشاره به پرداختن نمايشنامه نويسان به موضوع دفاع مقدس گفت: از ابتداي جنگ تحميلي هنرمندان سعي كردند با نوشتن نمايشنامه مفاهيم جنگ را انتقال و ترويج دهند. اين روند تا دوسه سال ادامه يافت تا اين كه مقوله دفاع مقدس به شكل يك ژانر خاص به وجود آمد.

وي درادامه به حمايت از نمايشنامه نويسان اشاره كرد و بيان داشت: در حال حاضر حمايت فقط در حد بهترين عرصه نمايشنامه نويسي است. تئاتر و هنر نمايشي دفاع مقدس بايد ان قدر از بودجه كافي برخوردار باشد تا همه نمايشنامه نويسان دفاع مقدس رادر سراسر كشور تحت پوشش خود قرار دهد.

ابراهيميان حضور مراكزي چون انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس را مهم دانست و اظهار داشت : متأسفانه برنامه ريزي مراكز و انجمن ها به صورت مقطعي است . بايد هدف بلند مدت و مشخص براي انجمن ها وجود داشته باشد. ما نيازمند عناصر و عوامل مختلفي از جمله بودجه كافي ،نيروي انساني ، سخت افزارو نرم افزارهاي مختلف هستيم. مهمترين برنامه ريزي در تئاتر دفاع مقدس تعيين الگوي مناسب است.

وي ادامه داد: تئاتر دفاع مقدس بايد فراگير باشد. بايد به گونه اي باشد كه نمايشنامه نويسان سراسر كشور را جذب كرده و در طول سال فعال باشد. بايد به گونه اي برنامه ريزي كرد كه حداقل 12 نمايشنامه در طول سال بازخواني و اجرا شودتا بحث جذابي براي هنرمندان ايجاد شود.