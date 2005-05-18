۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۴۵

بر اساس گزارش سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني:

حوادث شبانه روز گذشته در تهران 5 كشته و مجروح بر جاي گذاشت

وقوع 41 حريق و حادثه طي 24 ساعت گذشته در تهران به مرگ دو تن و مصدوميت سه نفر از شهروندان منجر شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، ماموران آتش نشاني با اطفاي 28 آتش سوزي و 13 حادثه مختلف، جنازه يك مرد را كه علت مرگ آن نامعلوم است در جنوب شرق تهران پيدا كردند و همچنين جسد يك نوجوان 14 ساله را از داخل يك ساختمان قديمي كه بعلت فرسودگي ناگهان تخريب شده بيرون كشيدند.

در طول شبانه روز گذشته شعله آتش به 7 وسيله نقليه، 5 واحد مسكوني، 7 نقطه از معابر شهري، يك واحد آموزشي، دو انبار و چندين مكان ديگر بالغ بر 200 ميليون ريال خسارت وارد كرد.

امدادگران آتش نشاني همچنين در دو حادثه آسانسور، دو حادثه ريزش ساختمان، 3 حادثه آبگرفتگي منازل مسكوني و نيز چند حادثه ديگر شركت كرده و 18 نفر از شهروندان حادثه ديده را نجات دادند. 

