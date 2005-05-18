تيم ملي فوتبال كره شمالي درچين اردو زد

به گزارش خبرنگار" مهر" تمرينات تيم كره شمالي ازروز17 مه آغازشده وتا پايان اين ماه كه اين تيم براي بازي مقابل ايران در چارچوب رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2006 به تهران سفرمي كند، ادامه پيدا خواهد كرد. كره شمالي درتاريخ سوم ژوئن (13 خرداد) با ايران درتهران ديدارمي كند و پنج روزپس ازاين تاريخ به ديدارژاپن دربانكوك مي رود.

يونگ جونگ سو مربي تيم كره شمالي اظهارداشت: ما بايد ديدارهاي خود را به پايان ببريم. تيم ما سه ديدار اول را به دليل اشتباهات تاكتيكي شكست خورد وچنانچه درسه بازي آينده ازقابليتهاي خود نهايت استفاده را ببريم به پيروزي خواهيم رسيد.

هونگ يونگ جو كه عضوكليدي تيم كره شمالي به شمارمي آيد، پس ازاينكه مصدوميت خود را پشت سرگذاشته به اردوي تيم ملي كشورش بازگشته است.

تيم كره شمالي درگروه B رقابتها هيچ امتيازي كسب نكرده است، درحاليكه ايران با 7 امتيازصدرنشين است وژاپن وبحرين با 6 و 4 امتيازدرمكانهاي بعدي قراردارند. هرسه بازي كره شمالي خارج ازخانه برگزارمي شود.