نشست "شوراي منطقه اي رهبران ديني در ايران "برگزار شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" شركت كنندگان در اين نشست ، اصل گفتگو را ضروري ترين ابزار براي تعارف و تفاهم متقابل و تحكيم مناسبات ايماني ، دوستي و برادري بين مؤمنين به اديان دانسته و بر تداوم گفتگوهاي مثبت و سازنده ديني به عالي ترين و بهترين هم انديشي و همكاري در عرصه بين المللي تأكيد كردند .

مارديخاي چهارم رهبر جهاني شرق آشوري در اين نشست بر حفظ ايمان جمعي و پايبندي بر اصول مشترك ايماني و اخلاقي اديان تأكيد كرد و گفت : ما مخالف هرگونه جنگ و ستيز بين اديان هستيم .

وي ضمن درخواست برخورد مناسب با كساني كه موجب اختلاف ميان اديان مي شوند ، افزود : هدف تمام اديان صلح و آرامش براي بشريت است و بايد براي صلح و رفاه بشريت گام برداريم .

در اين نشست كه نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسلامي ، نمايندگان اقليتهاي مذهبي ، زرتشتي ، كليمي و مسيحي در جمهوري اسلامي نيز حضور داشتند ، حجت الاسلام محمود محمدي عراقي رئيس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي گفت : بحمدالله در كشور ما همزيستي مسالمت آميز، بين اديان ريشه تاريخي و عميقي دارد و پيروان اديان الهي سالهاست در كمال صميميت در جمهوري اسلامي ايران زندگي مي كنند .

وي تنها راه خير و سعادت بين اديان را همكاري بين آنها و گسترش معنويت اعلام و رهبران و نمايندگان اقليتهاي ديني را به همكاري درراستاي حل كشمكش هاي منتسب به اديان در نقاط گوناگون جهان دعوت كرد .

بر اساس اعلام روابط عمومي سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي، در پايان اين نشست شركت كنندگان در مورد تأسيس دبيرخانه شوراي منطقه اي گفتگوي رهبران ديني در تهران موافقت كردند . اين دبيرخانه موظف است نسبت به تدوين پيش نويس موافقت رهبران ديني براي اجلاس آينده با همكاري نمايندگان رهبران ديني اقدام كند .