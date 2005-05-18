مربي هانوفرآلمان: دردرجه اول به بقا در بوندس ليگا فكرمي كنيم

به گزارش خبرنگار" مهر" ايليا كائنزيگ مربي تيم فوتبال هانوفر درخصوص مسابقات فصل آينده اظهارداشت: مهم ترين چيز در مسابقات فصل آتي اين است كه ما همچنان به حيات خود دربوندس ليگا ادامه دهيم. پس ازآن بايد گام بعدي كه حضوردرمسابقات جام يوفا است را برداريم. ما سه سال قبل از دسته اول به بوندس ليگا راه پيدا كرده ايم، بنابراين نبايد خطر كنيم.

وحيد هاشميان مهاجم تيم ملي كشورمان نيزكه با انعقاد قراردادي سه ساله به تيم هانوفرپيوسته، معتقد است اين تيم توانايي حضوردرمسابقات جام يوفا را دارد.