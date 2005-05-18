قيمت پيكان افزايش نيافت//تقاضا براي خودرو بعد از انتخابات تا 15 درصد افزايش مي يابد

جلال ريخته گر قديمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: با وجود متوقف شدن خط توليد پيكان اما قيمت آن همچنان ثابت است و به قيمت 6 ميليون و150 هزار تومان قبلي در بازار به فروش مي رسد.

وي در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري را از علتهاي اصلي ثابت بودن قيمت پيكان برشمرد و افزود: پيش بيني مي شود پس از انتخابات رياست جمهوري در كشورقيمت يپكان بين 5 تا 10 درصد افزايش يابد.

وي تصريح كرد: در حال حاضرميزان تقاضا براي انواع خودرو در بازار اندك است اما پس از انتخابات آينده رياست جمهوري ميزان تقاضا افزايش خواهد يافت.

رييس اتحاديه نمايشگاه داران خاطر نشان كرد: پس از برگزاري انتخابات آينده رياست جمهوري در خرداد ماه جاري ميزان تقاضا براي خريد خودرو 10 تا 15 درصد افزايش خواهد يافت.

به گفته وي، پيش بيني مي شود كه ميزان تقاضا براي خريد انواع خودرو در تير ماه سالجاري با تغييراتي اساسي بيشتر از ماههاي ارديبهشت و خرداد ماه باشد.