نرخ كرايه تاكسي هاي مشهد 20 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد ، افزايش نرخ كرايه تاكسي ها با هدف حمايت از رانندگان تاكسي هاي شهري به ويژه سمند، ارايه خدمات مطلوب و نزديك به استانداردهاي حمل و نقل درون شهري، تشويق رانندگان به از رده خارج ساختن تاكسي هاي فرسوده و تعيين قيمت واقعي حمل و نقل درون شهري مسافر بر اساس نرخ تورم عنوان شده است.

بر اساس مصوبه شوراي شهر مشهد، نرخ ورودي هر مسافر به پيكان شهري انفرادي 300 ريال براي 600 متر و به ازاي هر 200 متر، 40 ريال به نرخ ورودي افزوده مي شود.

همچنين براي سمند شهري انفرادي نرخ ورودي 500 ريال براي 600 متر اول و هر 200 متر 80 ريال به نرخ ورودي افزوده مي شود.

شوراي شهر مشهد براي پيكان شهري و سمند، بيسيم و تويوتا به صورت دربستي نرخ ورودي 3 هزار ريال براي 1000متر و هر 200 متر به ترتيب 160 و 250 ريال به نرخ اوليه را تصويب كرد. ضمن اينكه در خصوص تاخير بين 40 تا 250 ريال به ازاي هر دقيقه به سر جمع كرايه اضافه خواهد شد. در حال حاضر 7 هزار دستگاه تاكسي در شهر مشهد فعاليت مي كنند.