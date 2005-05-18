چين تلاش در هماهنگي سفر رايس به كره شمالي را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شينهوا، روزنامه ژاپني " نيهون كيزاي شيمبون" روز گذشته با انتشار گزارشي اعلام كرد كه كره شمالي ازپكن درخواست كرده تا درراستاي دستيابي به توافقي درزمينه مسائل هسته اي كره شمالي، ترتيبي دهد كه كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا سفري به پيونگ يانگ داشه باشد.

پس از انتشار اين خبر " كنگ كوان" سخنگوي وزارت امور خارجه چين دريك كنفراس مطبوعاتي اعلام كرد: " گزارش منتشر شده چيزي جز توهمات و تصورات اين روزنامه نبوده و اين مسئله حقيقت ندارد."

كنگ با بيان مخالفت دولت چين براي انجام مذاكرات پنج جانبه تاكيد كرد: " بنظر نمي رسد كه اين پيشنهاد خوب باشد زيرا واقعيت ثابت كرده است كه مذاكرات شش جانبه منطقي ترين و موثرترين راه براي حل و فصل صلح آميز بحران هسته اي شبه جزيره كره است."

شايان ذكر است كه اخيراً مقامات پيونگ يانگ و واشنگتن علائم مثبتي را نشان داده اند و اين مسئله مقامات پكن را اميدوار كرده است كه دوطرف با حسن نيت بيشترمي توانند نشانه هاي مثبت بيشتري را براي ايجاد شرايط مطلوب براي يك مذاكرات آرام عرضه كنند.

اين سخنگوي وزارت امورخارجه چين با ابرازخوشبيني ازظهورچنين علائمي اظهار كرد: " ما اميدواريم آمريكا و كره شمالي بتوانند با هم تماس داشته باشند تا درك و اعتماد متقابلي نسبت به هم داشته باشند."

وي در پايان خاطر نشان كرد كه بهر حال پكن از چنين تماسي استقبال مي كند و مكان وزمان آن اهميتي ندارد.