بزرگترين پرسش هويت، نسبت آن با آزادي است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، آپياي اين مطلب را در كتابي كه اخيراً نگاشته و انتشارات دانشگاه پرينستون منتشر كرده عنوان مي كند.

عنوان كتاب آپياي "اخلاق هويت" نام دارد و او در اين كتاب سعي مي كند با نگاهي به انديشه هاي بزرگان فلسفه، در باب نسبت هويت و آزادي ديدگاهي منحصر بفرد را بسط دهد.

به نظر وي براي نزديك شدن به اين بحث اتخاذ موضعي ميان رشته اي ضروري است چرا كه نمي توان بدون سلاحهايي كه اخلاق سياست، فلسفه و تاريخ در اختيار ما قرار مي دهند به اين پرسش نزديك شد.

بحث نسبت هويت و آزادي، اپياي را ناگزير مي كند به بسياري از موضوعات ديگر چون : جهاني شدن، تنوع فرهنگي، الزامات اخلاقي و ماهيت فرهنگ و هويت نزديك شود.

او در كتاب خود البته سعي مي كند نشان دهد تا چه اندازه بحث از كيستي ما به بسط چيستي ما مربوط مي شود يعني هويت ما را با ماهيت ما بسيار مربوط و مرتبط مي داند.

از نقاط قوت فلسفه آپياي آن است كه او نه تنها يك فيلسوف مطرح است كه با مطالعات فرهنگي نيز بسيار آشناست و اين امر به او كمك مي كند كه در هنگام بحث از هويت جنبه هاي بسياري را مدنظر داشته باشد.

