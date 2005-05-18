يك ميليون و 127 هزار تن گندم خريداري شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، تا كنون استانهاي فارس با 190 هزار تن ، خو زستان با 74 هزار تن و ايلام با 63 هزار و 950 تن بيشترين ميزان خريد گندم را در سالجاري به خود اختصاص داده اند

بر اين اساس ، خريد تضميني گندم در سالجاري و در استان فارس درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته 75/18 درصد ، استان خوزستان با 71/21 درصد و استان ايلام با 94/8 درصد رشد داشته است .

اين در حالي است استانهاي سيستان و بلوچستان با پنج هزار و 610 تن ، جيرفت و كهنوج با 30 هزار و 667 تن و كهگلويه و بوير احمد 255 تن كمترين ميزان خريد گندم را در سالجاري داشته اند .

مطابق اين گزارش ، خريد گندم از استان سيستان و بلوچستان93/19 ، كهگلويه و بوير احمد با 82/76 و 33/33 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است .