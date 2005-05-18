جارموش: هرگز فيلم استوديويي نمي سازم

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر، موري در "گل هاي شكسته" نقش مردي به نام دن جانستن را بر عهده دارد كه با دريافت نامه اي ناشناخته از يكي از آشنايان دور، درمي يابد 20 سال پيش صاحب فرزندي شده كه خودش از آن خبر نداشته. دن ، تن به سفري جاده اي و دور و دراز مي دهد تا فرزند ناديده اش را از نزديك ببيند. در "گل هاي شكسته" علاوه بر موري ستارگاني چون شارون استون، تيلدا سوئينتن، جسيكا لنگ و جولي دلپي هم ايفاي نقش مي كنند.

جيم جارموش كه در يكي از اپيزودهاي فيلم قبلي خود "سيگار و قهوه" از موري استفاده كرده بود، در اينجا قابليت هاي ديگري از بازيگر 54 ساله امريكايي در معرض ديد علاقمندان قرار مي دهد. موري كه سال گذشته براي بازي در "گمشده در غربت" سوفيا كوپولا براي نخستين بار نامزد جايزه اسكار شد، در كنفرانس خبري پس از نمايش "گل هاي شكسته" در بخش مسابقه كن گفت: "شخصيت دن جانستن را دوست دارم چون خيلي شبيه خودم است. بازگشت به عقب در زندگي و ديدن دوستان و آشنايان قديمي خيلي سخت است. وقتي براي كسي چنين فرصتي پيش مي آيد، نه تنها تحت تأثير بدي هايي كه كرده قرار مي گيرد بلكه به عشق هايي مي انديشد كه هرگز به آنها توجه نكرده. حتي فراموشي گذشته هم چاره كار نيست."

جارموش هم كه تقريباً از سال 1984 و "عجيب تر از بهشت" همواره نخستين نمايش فيلم هايش را در كن برگزار كرده، در كنفرانس خبري گفت: "من هم مثل سوفيا كوپولا موقع نوشتن فيلمنامه موري را در ذهن داشتم." اين فيلمساز مستقل در ادامه درباره نحوه تأمين هزينه هاي مالي فيلم هايش افزود: "هنوز هم تلاش مي كنم با آزادي تمام در ايالات متحده كار كنم. وقتي پاي تأمين سرمايه پيش مي آيد معمولاً با توپ پر به ميدان مي روم، چون مي خواهم فيلم خودم را بسازم. من هرگز فيلم استوديويي نمي سازم. "گل هاي شكسته" هم درست مثل ساير فيلمهايم ساخته شد و من كنترل كاملي روي انتخاب بازيگران، تدوين و فيلمبرداري داشتم. فيلمنامه مال من است. من هميشه از كساني كه در كارم دخالت مي كنند متنفرم."

از جمله فيلمهاي مهم اين فيلمساز 52 ساله امريكايي مي توان به "گوست داگ: روش سامورايي"، "مرد مرده" و "شب روي زمين" اشاره كرد.

