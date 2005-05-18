يك فيلم انگليسي تماشاگران را از سالن فراري داد

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر، يكي از منتقدان حاضر در كن در نقدي كه بر فيلم "خلسه بزرگ رابرت كارمايكل" نوشت، آن را اثري بسيار خشن ارزيابي كرد كه "باعث مي شود "پرتقال كوكي" استنلي كوبريك شبيه يكي از ويدئوهاي بريتني اسپيرز" به نظر برسد." اين فيلم نخستين تجربه كارگرداني توماس كلي است كه در هفته فيلم منتقدان پنجاه و هشتيمن دوره جشنواره كن به نمايش درآمد.بسياري از افراد حاضر در سالن نمايش دهنده "خلسه بزرگ رابرت كارمايكل" به محض ديدن صحنه هاي آزاردهنده و خشن آن از سالن بيرون آمدند. منتقد روزنامه معتبر ورايتي در نقد خود نوشت: "فيلم به قدري آزاردهنده است كه گمان نمي كنم كسي در ذهنش شبيه آن را به ياد بياورد." منتقد اسكرين اينترنشنال هم فيلم را چنين توصيف كرد: "زنگ خطري آشفته براي بيدار باش يك ملت."داستان "خلسه بزرگ رابرت كارمايكل" در پسزمينه جنگ امريكا و انگليس با عراق در يك شهر ساحلي در انگلستان اتفاق مي افتد و به زندگي پسركي نوجوان و كمرو به نام رابرت كارمايكل مي پردازد. رابرت با اينكه دانش آموزي زرنگ و نوازنده اي چيره دست است، از مدرسه مي گريزد تا به راحتي مواد مخدر استعمال كند. سپس گرفتار رفيقي ناباب مي شود كه تازه از زندان آزاد شده و به واسطه همين دوست بد به قرص هاي روانگردان روي مي آورد.