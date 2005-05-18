بهمن قبادي براي موتزارت فيلم مي سازد

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر، برنامه ريزان و برگزار كنندگان جشنواره روز گذشته در كن اعلام كردند كه فيلم هاي شركت كننده در جشنواره موتزارت ملهم از آخرين ساخته هاي اين نابغه بزرگ دنياي موسيقي از جمله فلوت جادويي و مرثيه خواهند بود. جشنواره موسوم به "اميد تازه بر تخت نشسته" بخشي از برنامه سال آينده "سال موتزارت" در وين است.

پيتر سلارز، مدير هنري جشنواره موتزارت و از هنرمندان نامي در عرصه كارگرداني نمايش و اپرا، قصد دارد با همكاري فيلمسازاني از جوامع و فرهنگ هاي مختلف بخش هايي از آشفتگي هاي دوران زندگي موتزارت از جمله انقلاب فرانسه را به تصوير بكشد. سلارز مي گويد: "اگر شما بخواهيد از كسي تقدير كنيد، مهمترين چيز اين است كه بدانيد تلاش او در راستاي رسيدن به چه هدفي بوده و مي خواسته چگونه دنيايي بسازد."

بهمن قبادي كه سابقه ساخت فيلم هايي چون "زماني براي مستي اسب ها" و "لاك پشت ها هم پرواز مي كنند" را در كارنامه دارد، در پروژه فعلاً بدون نام خود از مايه هاي كردي استفاده خواهد كرد. ليانگ فيلمي مي سازد به نام "دايره تيره" كه روايتي است جديد از بيرون افتادن ماهي از آب. ويراستاكول تايلندي هم كه سال گذشته با "بيماري مناطق حاره" در بخش مسابقه كن حضور داشت، پروژه "صميميت و آشوب" را كليد مي زند؛ فيلمي كه داستان آن 40 سال پيش و در يك بيمارستان رخ مي دهد.

قرار است شهر وين 30 تا 70 درصد بودجه مورد نياز پروژه هاي فيلمسازي را تأمين كند و مديريت اجرايي جشنواره هم بر عهده سايمن فيلد، مدير سابق جشنواره بين المللي فيلم روتردام، است. جشنواره اميد تازه بر تخت نشسته پس از برگزاري در وين، از سال هاي آينده در نقاط مختلف جهان برگزار خواهد شد. از ديگر فيلمسازاني كه حضورشان در جشنواره بزرگداشت موتزارت قطعي شده مي توان به محمد صالح هارون از چاد و گارين نوگروهو از اندونزي اشاره كرد.



