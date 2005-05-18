۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۰۹

با ساخت دو فيلم بزرگ

مصر از سينماي ايران الگوبرداري مي كند

يكي از تهيه كنندگان مستقل صنعت فيلمسازي مصر قصد دارد با توليد دو پروژه بزرگ در يكي دو سال آينده، سينماي اين كشور را همانند ايران در بازارهاي جهاني مطرح كند.

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، يوسف الديب، مدير شركت فيلمسازي تخيل، اين روزها در كن مشغول مذاكره درباره پروژه اي فعلاً بدون نام است كه داستان آن به جنگ مصيبت بار مصر و اسراييل در سال 1967 مي پردازد. الديب معتقد است اين فيلم سينمايي شباهت فراواني به "تاپ گان" هاليوود با بازي تام كروز دارد و هدف از ساخت آن هم جذب سينماروهاي جوان در بازارهاي بين المللي است.
پروژه ديگري كه دفتر فيلمسازي تخيل قصد ساختن آن را دارد، فيلمي است به نام "فاروق اول . . . و آخر" درباره زندگي آخرين شاه مصر. الديب اميدوار است بتواند يك بازيگر بزرگ انگليسي را راضي به حضور در نقش كليدي سفير بريتانيا در مصر كند. اين تهيه كننده مستقل مصري كه از كانادا به سرزمين مادري اش بازگشته، درباره عشق خود به فيلمسازي مي گويد: "مصر به قدري بزرگ و پرجمعيت است كه مي تواند يك صنعت فيلمسازي بزرگ داشته باشد. اما تعداد فيلم هاي توليد شده در اينجا به رقم 20 فيلم در سال رسيده. احياي اين صنعت رو به افول به معناي ساخت فيلم هايي براي نسل جوان مصر، خاورميانه و فراتر از اين مناطق است."
يوسف الديب ادامه مي دهد: "معتقدم موفقيت فيلم هاي ايراني نشان داده كه اشتها براي ديدن فيلم هاي خوب در همه جاي جهان به ويژه در اروپا وجود دارد."
کد مطلب 185042

