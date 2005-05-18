يك ژاپني چنگيز خان مي شود

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، كارگرداني اين پروژه بزرگ و چندمليتي را سرگئي بودرف روس بر عهده دارد و شركت بتا سينما از آلمان تهيه كننده آن خواهد بود. ضمن اينكه عوامل فني و سرمايه گذاراني از كشورهاي روسيه، آلمان، چين و قزاقستان در توليد پروژه "چنگيز خان" مشاركت مي كنند.

مديران شركت بتا، كه حق پخش فيلم را در سراسر جهان در اختيار دارد، اين روزها در كن هستند تا بلكه بتوانند با يك شركت بزرگ امريكايي بر سر پخش "چنگيز خان" در منطقه امريكاي شمالي به توافق برسند. امي وادا، طراح صحنه برنده جايزه اسكار و همكار فيلم هاي موفقي چون "خانه خنجرهاي پران" و "قهرمان"، به همراه نيكي لي، طراح حركات رزمي فيلم هاي "داستان پليسي جديد" و "ساعت شلوغي 2"، از ديگر همكاران بودرف در "مغول ـ نخستين سال هاي چنگيز خان" هستند.

از جمله فيلم هاي بودرف 57 ساله مي توان آثاري چون "صحرانشين"، "بوسه خرس"، "فرار آزادانه" و "زنداني قفقاز" را نام برد. وي سال 1987 براي فيلم "غيرحرفه اي" برنده جايزه ويژه هيأت داوران جشنواره فيلم تورينو و سه سال پيش با فيلم "بوسه خرس" نامزد جايزه شير طلايي ونيز شد. ضمن اينكه جوايزي از جشنواره هاي كالووي واري، جيفوني، فيلم اروپايي و برلين هم در كارنامه بودرف ديده مي شود.



