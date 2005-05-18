از سوي مسئولان و فعالان عرصه ميراث فرهنگي و دين عنوان شد : اماكن مذهبي كشور بخش مهمي از ميراث معنوي را تشكيل مي دهند

گروه دين و انديشه "مهر" به همين مناسبت و براي اطلاع از جايگاه اماكن ديني و مذهبي در ميان ميراث فرهنگي ، نظرات كارشناسان و فعالان عرصه ميراث فرهنگي و مرتبطان با آثار مذهبي را جويا شد .
سيد احمد محيط طباطبايي ، به عنوان كسي كه تا پيش از ادغام دو سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معاون معرفي و آموزش سازمان ميراث فرهنگي بود و همچنان در عرصه ميراث فرهنگي فعال است ، نخستين كسي كه بود كه مورد پرسش قرار گرفت .
وي كه دبيرعلمي همايش ميراث فرهنگي و اديان نيز است ، با اشاره به اينكه ميراث فرهنگي به دو بخش معنوي و مادي تقسيم مي شود ، اماكن مذهبي را بخشي مهم از ميراث معنوي كشور معرفي كرد .
جوهره اصلي ميراث فرهنگي را فرهنگ مذهبي تشكيل مي دهد
حجت الاسلام محمد تقي رهبر ديگر عضو كميسيون فرهنگي و كميته فرهنگ و هنر مجلس نيز در اين مورد در گفتگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به اينكه بخش عظيمي از جلوه هاي هنر و زيبايي در آثار مذهبي جلوه گر است ، گفت : براي حفظ و نگهداري از اين آثار كه جزو ميراث فرهنگي كشور محسوب مي شوند ، مي بايست فعاليتهاي مناسب و شايسته اي صورت گيرد . وي با اشاره به اينكه در هر كشوري بيشترين شكوه و جلال مربوط به آثار مذهبي است ، گفت : مساجد يكي از اين آثار مذهبي هستند كه علاوه بر ايران در بسياري از كشورها ، نمونه هاي آن وجود دارد و اغلب نيز نمادي عيني از هنر ، معماري ، زيبايي و معنويت اسلام هستند .حجت الاسلام رهبر ، علاقه به مذهب را قدرتمندترين احساس و ايمان عنوان كرد و افزود : بقيه جلوه هاي هنر از پرتو همين حس مذهبي شكل گرفته است و اجتماع اين احساسها ، خلق آثاري را بدنبال داشته كه گوياي هنر و معماري اسلامي است و تاريخ گذشتگان و همچنين ميزان توجه آنها به معنويت را بازگو مي كند .عضو كميته فرهنگ و هنر مجلس شوراي اسلامي در ادامه اماكن مذهبي و اسلامي ، بويژه مساجد را بخش اعظمي از ميراث فرهنگي كشور اعلام كرد و گفت : شك نيست كه براي حفظ و نگهداري اين ميراث غني و ارزشمند ، مي بايست تلاش شده و فعاليتهاي لازم صورت گيرد .
يكي از مسئولان ميراث فرهنگي نيز بعنوان فعالي كه ارتباط مستقيمي با ميراث فرهنگي دارد ، مورد سؤال قرار گرفت .
مصيب اميري معاون پژوهشي ميراث فرهنگي استان فارس در مورد جايگاه اماكن مذهبي در ميراث فرهنگي كشور اظهار داشت : آثار و بناهاي تاريخي كشور به چند دسته تقسيم مي شوند كه آثار مذهبي دوره اسلامي از جمله اين آثار ارزشمند هستند كه به شايستگي ، بخشي از تاريخ غني و پربار ايران را بيان مي كنند .وي با اشاره به اينكه آثار مذهبي ، مساجد ، بقاع متبركه و تكايا را شامل مي شود ، گفت : اغلب بناهاي مذهبي ايران ، بويژه مساجد ، از معماري خاصي برخوردار هستند ، چراكه سازندگان بدليل قداست و معنويت اين پايگاههاي مذهبي ، اوج هنر و معماري را در اين اماكن بكار برده و اثري زيبا را خلق كرده اند ، اين زيبايي و شكوه بقدري است كه پس از گذشت سالها ، چشم هر بيننده اي خيره شده و مجذوب عظمت و جلال مساجد كشور مي شود . اميري كاربري بسياري از بناهاي تاريخي را محدود به زماني خاص اعلام كرد و افزود : بناهاي تاريخي و بسيار ارزشمندي كه از شهرت جهاني نيز برخوردار هستند ، تنها در دوره زماني خاص خود كاربري داشته و در حال حاضر تنها فضايي براي گردشگري و آشنايي با تاريخ گذشتگان هستند ، تخت جمشيد از جمله اين بناها محسوب مي شود . وي گفت : در مقابل ، مساجد اماكني هستند كه پس از گذشت هزاران سال هنوز كاربري خود را داشته و با صلابت ، پذيراي مشتاقان هستند ، اين بناها عليرغم اينكه فضايي براي گردشگري و كسب اطلاع از تاريخ ، هنر و معماري گذشته هستند ، همچنان استوار ، محل عبادت و معنويت نيز بوده و كاربري اصلي خود را دارند . اميري اماكن مذهبي را بخشي از ميراث معنوي كشور معرفي كرد و افزود : اين ميراث مفهومي هستند و بر خلاف ميراث فرهنگي ، نمي توان آنها را لمس كرد ، اعتقادات ، باورها و معنويت از جمله ميراث ماندگاري هستند كه از طريق اماكن مذهبي منتقل مي شوند .
رؤساي سازمان تبليغات اسلامي نيز با توجه به اينكه ارتباطي مستقيم با اماكن مذهبي و مساجد كشور دارند در مورد جايگاه اماكن مذهبي در ميراث فرهنگي ، صحبت كردند .
اماكن مذهبي بخشي از ميراث فرهنگي و همچنين ميراث معنوي كشور هستند
حجت الاسلام سيد محمد شريف حسيني كوهستاني رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد نيز تأكيد كرد : اماكن مذهبي كشور تاريخي و پهناور ايران از جايگاه خاص و ويژه اي برخوردار است ، چرا كه اين بناها عليرغم ارزش تاريخي و معماري كه دارند ، بيانگر هويت ، تاريخ و فرهنگ ايران زمين نيز هستند .
اماكن مذهبي بعنوان بخشي از ميراث معنوي بيانگر تاريخ و اعتقادات ايرانيان هستند
حجت الاسلام حسيني مساجد و ديگر اماكن مذهبي كشور تاريخي ايران را گوياي اعتقادات و باورهاي مردم معرفي و تأكيد كرد : ايران با تمدني بسيار غني و داشتن اماكن مذهبي تاريخي و ارزشمند در گوشه و كنار كشور ، گنجينه و مجموعه اي عظيم از ميراث معنوي مسلمانان را در دل خود جاي داده است .رئيس سازمان تبليغات اسلامي يزد با تأكيد بر ضرورت معرفي هر چه بهتر و بيشتر اماكن مذهبي به مردم ديگر كشورها ، افزود : براي اين منظور، مي بايست راهنماياني كه براي تورهاي خارجي انتخاب مي شوند ، علاوه بر تسلط به زبان ، داراي عرق ملي و وطن دوستي بوده و با اشراف دقيق به اماكن مختلف تاريخي كشور ، گوياي معنويت و تاريخ بناي مذكور باشند و تنها به ذكر تاريخچه مختصر اكتفا نكنند .
نظرات تمام فعالان عرصه ميراث فرهنگي و دين ، گوياي اين مطلب است كه اماكن مذهبي كشور بخشي مهم از ميراث معنوي كشور را تشكيل مي دهند و براي حفظ و صيانت آنها مي بايست اقدامات لازم صورت گيرد .
بر اساس آمار ، 70 هزار مسجد در سراسر كشور وجود دارد و تا آبان ماه سال 83 ، 1904 بناي مذهبي در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده اند . بناهاي مذهبي كشور آرامگاه ، مسجد ، خانقاه ، حسينه و مجموعه هاي مذهبي را شامل مي شوند .مسجد امام اصفهان يكي از نمونه هاي ثبتي آثار مذهبي كشور است كه كارشناسان براي ثبت جهاني آن تلاش مي كنند .
