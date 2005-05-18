مفتي استراليا از آزادي قريب الوقوع داگلاس در عراق خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، خبرنگار ايستگاه راديويي" اس بي اس " استراليا درضمن گفت : هلالي كه هم اكنون درعراق بسرمي برد درادامه تلاشهاي خود براي آزادي داگلاس 63 ساله، مردي به وي اطلاع داده كه من سردسته گروگان گيران هستم .

وي افزود: آنها (گروگانگيران) آمادگي خود را براي آزادي گروگان استراليايي اعلام كردند . اين راديواعلام كرد : گروگانگيران هيچ شرطي براي آزادي داگلاس تعيين نكرده اند و هلالي نسبت به آزادي وي خوشبين و خوشحال است زيرا گروگانگيران موافقت كردند تا شهروند استراليايي را به زودي آزاد مي كنند .

درهمين حال سخنگوي هلالي گفت : من نمي توانم با مفتي استراليا صحبت كنم تا اين گزارش را تاييد نمايم . راديو استراليا گفت : ما بايد با احتياط با اين گزارش برخورد كنيم .

ياد آوري مي شود شوراي مجاهدين عراق درنوار ويدئويي كه شبكه الجزيره جمعه گذشته پخش كرد با تعيين ضرب الاجل 72 ساعته به دولت استراليا، ازمقامات اين كشورخواست نيروهاي استراليايي را ازعراق خارج سازند، درغيراين صورت داگلاس را مي كشند.

اما دولت استراليا اعلام كرد زيربار درخواست گروگانگيران نخواهد رفت. قرار است سيدني با اعزام يك گروه 350 نفره به عراق، نيروهاي خود را در اين كشور تقويت كند.